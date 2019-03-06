Канун Великого поста. Папа Франциск — о христианской трезвости

Накануне Великого поста, на прилавках крупнейших книжных магазинов Италии появится книга «Употребляй немного вина. Христианская трезвость». Брошюра с предисловием Папы Франциска опубликована ватиканским издательством LEV.

В книге содержится литургический комментарий Иоанна Златоуста на фрагмент из Первого послания святого Павла к Тимофею, в котором апостол просит ученика «пить не одну воду, но употреблять немного вина» ради укрепления здоровья (см. 1 Тим 5,23).

В своём предисловии Папа Франциск указывает на некоторые фундаментальные аспекты жизни христианина. Каждый верующий призван постоянно открывать для себя безграничную любовь Бога Отца: её засвидетельствовал Своей жизнью Иисус, её реализовал Святой Дух в день Пятидесятницы и в день нашего крещения. Принятие этого безвозмездного дара изменяет жизнь человека и его взгляд на жизнь, на себя, на своих ближних, на всё творение. Папа отмечает, что Божья любовь наполняет человека настоящей радостью, которая является одной из важных характеристик святости. Подлинная братская радость всегда готова делиться собой, выходить навстречу другим и умножаться в праздничном общении; но её нужно уметь бережно хранить, подчёркивает Святейший Отец:

«Радость Божьей любви, излитой в сердца Святым Духом, хранится через трезвость, то есть через способность подчинять желание наслаждения и личного удовлетворения мере праведности и межличностных отношений».

Епископ Рима отмечает: в своём комментарии Иоанн Златоуст наставляет верующих, что творение – это дар ради нашего блага, но им нужно уметь пользоваться и постоянно открывать для себя его ценность.

«Трезвость и радость — это два качества, которые должны помочь нам прожить Великий пост, готовясь к Пасхе, празднованию нашего воскресения с Христом», — подчёркивает в заключение Папа Франциск.



Виктор Владимиров

Источник: Vatican News