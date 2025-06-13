Канонизация Акутиса и Фрассати состоится 7 сентября 2025 года

Папа Лев XIV объявил дату канонизации двух молодых блаженных – Карло Акутиса и Пьерджорджо Фрассати. Церемония состоится 7 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает русская служба Vatican News.

Решение было озвучено утром 13 июня в Апостольском дворце на заседании публичной консистории, посвящённой ряду канонизаций. Эти два юных мирянина – один из цифровой эпохи, другой из начала XX века – будут одновременно причислены к лику святых как свидетели радости веры и любви ко Христу.

Канонизацию Акутиса Папа Франциск планировал совершить 27 апреля в рамках Юбилея подростков, но она была отложена в связи со смертью Святейшего Отца.

Теперь Папа Лев XIV решением об общей дате подчёркивает духовное родство этих двух разных, но созвучных голосов Евангелия.

19 октября состоится канонизация семи блаженных, среди которых венесуэльский «врач бедных» Хосе Грегорио Эрнандес, основатель богородичного святилища в Помпеи Бартоло Лонго, а также первый святой Папуа Новой Гвинеи – мирянин Питер То Рот.



На фото — Папа Лев XIV на консистории по канонизации блаженных (Ватикан, 13 июня 2025 г.)