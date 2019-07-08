«Каникулы с Богом» в Омске (+ФОТО)

В воскресенье 23 июня 2019 года в нашем приходе Сретения Господня в городе Омске имело место знаменательное событие: в торжество Пресвятых Тела и Крови Христа четверо маленьких прихожан приняли в свою жизнь Иисуса Христа под видом Святого Причастия. Все ребята усердно готовились к своему Первому Причастию. Они настраивались морально, заучивали молитвы, первый раз в жизни исповедовались и, сдав итоговый экзамен настоятелю нашего прихода отцу Григорию, достойно приступили к Причастию. В этом им помогали не только родители, но и сестра Кая Гечкова из Конгрегации «Дочерей милосердия Святого Викентия де Поля». Именно она проводила уроки катехизации, проходившие в атмосфере любви и доброжелательности. И вот он – долгожданный день. Под чутким руководством сестер-монахинь из духовной семьи Святого Викентия был устроен праздник для всех верных нашего прихода. Ведь Евхаристия – это самый значимый и непостижимый Дар Христа людям. Но сильнее всего ощутили праздничную атмосферу святой Мессы именно маленькие прихожане: свечи, венки, бутоньерки, наряды, песнопения хористов, и радость в детских глазах… «Мы были как ангелы», — скажет после праздника своим родным Илья Ильин.

А через день начал свою работу организованный всё теми же сестрами-монахинями, трудящимися в нашем приходе, летний лагерь «Каникулы с Богом. В поисках сокровища Евхаристии». В этом году в нем будет три смены: средняя детская – для детей от 8 до12 лет; младшая детская – для детей от 3 до 5 лет; младшая молодежная – для подростков от 13 до 16 лет.

25 июня прошел заезд детей первой смены, они познакомились с бытом и правилами внутреннего распорядка. В «средней группе» было девять детей, четверо из которых двумя днями ранее приняли Первое Причастие. Проведение лагеря совпало с их «белой неделей». А это значит, что праздник для них продолжился: они являлись на св. Мессу в своих белоснежных праздничных платьях и рубашках, занимали первые места… И их голоса громко звучали под сводами нашего храма, когда они с амвона возвещали Слово Божие, читали молитву верных, а потом выстраивались в евхаристическую очередь. А те детки, которых пока еще не приступают к Причастию, смотрели на них с завистью и восхищением. Кое-кто из них позже признался, что тоже хочет принять Иисуса Евхаристического.

Сама программа лагеря была выстроена так, чтобы сочетать проповеди и беседы о слове Божием с развлекательными мероприятиями. За время пребывания на своей смене «Каникул с Богом» дети смогли посетить сыроварню и хлебопекарню, покататься на лошадках в «Птичьей гавани», пройти трассу верёвочного парка на «Пиратском острове», выехать в село Сереброполье, чтобы навестить там одиноких католиков в доме престарелых и выступить перед ними с подготовленным своими силами концертом. В Сереброполье наши дети показали сценку «Воскресное платье», спели духовные песни, провели игру «Поле Чудес Евхаристии», а в завершение помолились вместе с пожилыми католиками на св. Мессе в часовне их гостеприимного жилища. По возвращении домой все дети наперебой говорили только об одном: как же здорово было выступать перед этими бабушками и дедушками!

Вечера в нашем лагере тоже не назовешь скучными. Юные прихожане сами готовили себе пищу на костре, играли, в один из вечеров попеременно и все вместе, хором, читали стихи, пели духовные песни, организовали собственное авиашоу из бумажных самолётиков, запускали воздушного змея. Не остались в стороне от приходского лагеря и старшие прихожане. Все предлагали свою помощь: кто в проведении занятий, кто приносил продукты, кто жертвовал деньги… А в последний день смены, после Мессы, был устроен праздничный обед для учащихся воскресной школы и их родителей. Очень порадовало, что на закрытие лагеря приехали дети из младшей и старшей групп, которым еще только предстоит провести свои «Каникулы с Богом». Те у кого смена подошла к концу, рассказали обо всём, что случилось у них за эту неделю интересного и занимательного, а те, у кого всё это впереди, поделись своими ожиданиями и надеждами. Все мы ощущали себя одной большой дружной семьей.

Вот и закончилась первая смена наших «Каникул с Богом». Дети разъехались по домам, однако все они – по-прежнему прихожане нашего храма, а это значит, им предстоит регулярно встречаться на св. Мессе, так что их общение продолжится.

Мария Бородина (прихожанка общины Сретения Господня в Омске)