Канадским верующим удалось отстоять право участвовать в богослужениях

Межрелигиозный совет Квебека, объединяющий представителей христианских Церквей, иудаизма и ислама, добился от правительства разрешения увеличить число участников богослужений до 250. Подробности сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Накануне власти канадской провинции приняли решение ограничить это число до 25 независимо от площади здания, что в десять раз меньше, чем разрешенное число зрителей в театрах.

Представители различных вероисповеданий заявили, что речь идет о дискриминации тех жителей Квебека, для которых религия играет существенную роль.

Спустя три дня правительство пересмотрело предыдущие ограничения, приравняв участников религиозных собраний к театральным зрителям.

Межрелигиозный совет просил пересмотреть и правила комендантского часа, затрудняющие участие в вечерних службах. Однако в этом власти не пошли на уступки: по-прежнему запрет находиться вне дома действует с 21.30.