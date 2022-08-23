Каковы критерии принадлежности к определенному приходу?

Критерии принадлежности к тому или иному приходу и к епархии перечислены в Кодексе канонического права. Проживая на определенной территории, верующий становится прихожанином местного территориального прихода. Подробнее — в материале русской службы Vatican News.

В каноническом праве используются термины «местожительство» и «квазиместожительство». Согласно канону 102, «местожительство приобретают посредством такого проживания на территории того или иного прихода или хотя бы епархии, которое либо связано с намерением остаться там навсегда, если ничто не отзовет оттуда, либо продлилось полных пять лет».

Таким образом, если крещеный католик при переезде намерен остаться на новом месте навсегда, если какие-то обстоятельства не потребуют покинуть и это место, — он уже принадлежит к местному приходу.

Квазиместожительство означает проживание с намерением остаться по крайней мере на три месяца. Местожительство и квазиместожительство на территории прихода называется приходским. Католик может считать себя прихожанином этого прихода с канонической точки зрения, то есть пользоваться правами, связанными с принадлежностью к данному приходу (например, в том, что касается крещений и венчаний).

Но, безусловно, само слово «прихожанин» можно и нужно толковать и в пастырском смысле, как посещение прихода и участие в приходской жизни. Такое толкование особенно актуально для тех случаев, когда верующий проживает в таком месте, где есть не только территориальные приходы, но и «квазиприходы» (согласно канону 516, общины верных Христу в отдельной Церкви, порученные священнику как ее собственному пастырю и силу особых обстоятельств еще не учрежденную в качестве прихода), а также, в соответствии с каноном 518, приходы могут быть персональными, определяемыми, например, на основании обряда, языка, национальности верных Христу, проживающих на какой-либо территории.