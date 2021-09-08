Какая Церковь встретит Папу в Венгрии и Словакии

Осталось всего несколько дней до начала очередного зарубежного Папского визита, в ходе которого Святейший Отец посетит Будапешт и несколько городов в соседней Словакии. В обеих странах, которые посетит Папа с 12 по 15 сентября, католики составляют большинство.

В столице Венгрии Папа Франциск возглавит торжественную Мессу закрытия Международного евхаристического конгресса: таким образом, его краткое пребывание в Будапеште будет носить исключительно духовный характер.

Затем Святейший Отец отправится в Словакию, где пробудет почти четыре дня с пастырским визитом.

В Венгрии Папу встретит поместная Церковь, верующие которой составляют чуть более 61 процента от численности населения. В стране 2062 католических прихода, 2089 священников и 165 постоянных дьяконов, 2357 катехизаторов и почти 300 семинаристов. Католическая Церковь опекает более пятисот школ, 6 больниц, 59 домов престарелых и инвалидов, десятки других социально-благотворительных учреждений.

В Словакии, где католики составляют более 73 процентов всех жителей, действуют 1560 приходов; всего в стране насчитывается 3064 священника, 28 постоянных дьяконов, 1949 катехизаторов и 320 семинаристов. Католики управляют более чем 250 учебными заведениями и 44 медицинскими центрами.

Источник: Vatican News