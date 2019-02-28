Как живут католики в Казахстане? Интервью председателя католического епископата в связи с визитом казахстанских епископов ad limina

Как мы уже сообщали, с 25 февраля по 5 марта католические епископы Казахстана и Средней Азии совершают визит ad limina apostolorum, находясь в Вечном Городе. В связи с этим председатель Конференции епископов Казахстана Преосвященный Хосе Луис Мумбиела Сьерра дал интервью информационному агентству «Fides». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

«За последние пять лет Церковь в Казахстане и Центральной Азии мало изменилась в структурном отношении, — отметил епископ, — но мы думаем, что она может ещё немного вырасти. Мы пока не знаем, каким образом, но мы этого хотим и надеемся найти вдохновение для дела евангелизации. Эти дни мы переживаем с большим энтузиазмом: я верю, что для каждого из нас визит к Святейшему Престолу должен стать не административной поездкой, а паломничеством духовности и единства».

Преосвященный Мумбиела проиллюстрировал положение Католической Церкви в Казахстане, в котором — по данным Конгрегации евангелизации народов — проживают 112.500 католиков в четырёх епархиях (в Астане, Алматы, Караганде и в Апостольской администратуре Атырау): «Христианская жизнь продолжается, и мы продолжаем расти. В алматинской епархии в 2019 году мы имеем, с одной стороны, идею создания новых приходов, а с другой — идею реализации новых пастырских и благотворительных проектов».

Епископ подчеркнул, что 2019 год будет посвящён Святейшему Сердцу Иисуса: «Это будет время духовности, но также созидательного роста, направленного на познание Сердца Христа, дабы ещё лучше познать человеческое сердце. В этом служении нам будут помогать два новых священника, которые прибудут в ближайшие месяцы». Верующих епархии Пресвятой Троицы в Алматы на этом пути будут поддерживать также образцы святости, связанные с историей Поместной Церкви. Преосвященный Хосе Луис Мумбиела Сьерра рассказал: «Мы попросили одну казахстанскую художницу нарисовать картину, посвящённую Меньшим братьям-францисканцам, которые погибли в XIV веке на границе Казахстана и Китая. Именно там находилась древняя епархия, столица которой сейчас расположена на территории Китая, и она является свидетельством исторического присутствия католиков в Казахстане. Это напоминает о том, что наша вера связана не только с прибытием немцев и поляков во времена советской власти, но уходит корнями в древнейшую историю страны. Даже если эти францисканцы не были причислены к лику блаженных, с помощью этой картины – репродукции которой мы напечатали для личного благочестия верующих – мы хотим восполнить долг сыновнего почитания тех, кто отдал свою жизнь за нашу веру на этой земле».

Католическое присутствие в Казахстане тесно связано с этническими общинами, прибывшими в страну в результате советской депортации, но в то же время растёт число местных католиков. Комментируя этот факт, епископ отметил, что в этом году начнётся катехизация на казахском языке: «Русский язык очень распространен в Казахстане, поэтому мы гарантируем пастырское служение на этом языке, но сейчас возникает необходимость в христианском возвещении на казахском: посмотрим, какие плоды это принесёт, но это важный знак для нашей Поместной Церкви».

Правительство Казахстана проводит совершенно определённую религиозную политику, отметил епископ: «Появилось несколько ограничений, которых не было пару лет назад, по причине опасения фундаментализма и насильственного экстремизма. Мы понимаем это и поэтому присоединяемся к поискам общего блага страны. Мы живём в благоприятной обстановке, мы можем работать спокойно, конечно, с некоторыми административными ограничениями, которые идут на пользу всем».

В конце своего интервью епископ Сьерра отметил: «Мы живём в мирных отношениях с другими религиями и вскоре хотим символически передать представителям различных общин страны итоговый документ визита Папы Франциска в Абу-Даби. Это всего лишь жест дружбы, укрепления добрых отношений и исламско-христианского диалога, но на общественном уровне это знак, который может стоить более тысячи проповедей».