Как устроен и как проходит Синод епископов в Риме (рассказ делегата из России)

О том, как устроен и как проходит Синод епископов, как используется синодальный метод, и чем отличается вторая сессия от первой, рассказывает Оксана Пименова, представляющая Россию на Второй Генеральной Ассамблее вместе с Архиепископом Павлом Пецци.

«Как быть миссионерской синодальной Церковью?» — основной вопрос второй сессии Синода епископов, который совместно распознают участники встречи. Главное отличие второй сессии заключается в том, чтобы больше погрузиться в поиски ответа на вопрос «как» и предложить конкретное понимание и практические рекомендации на основании всех прошедших консультаций с Народом Божиим.

Напомню, что подготовка к Синоду епископов началась осенью 2021 г. с консультаций на уровне поместных Церквей, потом Конференций католических епископов, далее на уровне Континентальных ассамблей. Этот цикл завершился проведением первой сессии в октябре 2023 г., когда участники Синода обсуждали весь опыт, аккумулированный за это время, чтобы потом представить в Заключительном документе согласия, а также вопросы и предложения для дальнейшего распознания. Эти материалы были вновь направлены на уровень Поместных Церквей и Континентальных ассамблей.

Одновременно с этим по окончании первой сессии Папа принял решение создать отдельные исследовательские группы по ряду вопросов, возникших во время первой сессии, но которые подробно не затрагиваются во второй. Это необходимо, чтобы сконцентрировать внимание на основном вопросе. Упомянутые группы подробно исследуют вопросы отношений между Восточными Католическими Церквами и Латинской Церковью; тему бедности; миссию в цифровой среде; пересмотр Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis в синодальной миссионерской перспективе; богословские и канонические вопросы в связи с формами служения; пересмотр в синодальной и миссионерской перспективе документов, регулирующих отношения между епископами, институтами посвященной жизни, церковными общинами; вопросы служения епископа; роль Папских представителей; богословские критерии и синодальные методологии для совместного рассмотрения спорных доктринальных, пастырских и этических вопросов; экументическую тематику. Работа этих групп ведется при тесном содействии с Генеральным секретариатом Синода и дикастериями Римской Курии. В самом начале Синода участникам представили короткое введение в цели, задачи и методологию работы исследовательских групп. Их работа завершится к лету 2025 года. По просьбе участников Генеральный секретариат организовал встречу с представителями групп в конце третьей недели работы.

Состав участников тот же самый, что был и в прошлом году, за некоторыми исключениями. Всего это 365 человек, но также большая команда фасилитаторов, экспертов, медиаспециалистов, ответственных за литургическую часть и др.

Открытию Синода предшествовал двухдневный ретрит, основное предназначение которого позволить участникам глубже погрузиться в молитву, настроиться на распознание, ознакомиться с методом и в целом подготовиться к работе. По сути, это не столько предшествующий, но скорее начальный этап процесса распознания.

Работа Синода поделена на пять модулей: 1) основания, 2) отношения, 3) пути, 4) места и 5) работа над заключительным документом. Первый и последний модули обсуждаются в одной группе, а второй, третий и четвертый — в другой. Тематика первых четырех модулей связана с содержанием Рабочего документа.

В этом году на основе предыдущего опыта, а также согласуясь с целями второй сессии, в методологию работы были внесены некоторые изменения. Как и раньше, работа над каждым модулем проходит сначала в малых группах, а потом на Генеральной ассамблее. Изменения коснулись методологии работы в малых группах: первый круг обсуждения делится на две части, каждый участник сначала в течение трех минут говорит о том, какие параграфы, идеи и предложения в тексте кажутся ему наиболее ценными, а во второй части первого круга, на которую также выделено три минуты, делает акцент на том, какие темы должны быть углублены, уточнены или исследованы дальше. Во втором круге участники делятся, что из услышанного в первой части отозвалось больше всего, а в третьем — согласуют, какие пункты они хотят включить в отчет группы, и также формулируют темы и вопросы для распознания на уровне Генеральной ассамблеи.

Перед каждым новым модулем организаторы назначают секретарей, которые ведут записи, а сами участники избирают докладчика. В этом году роль докладчиков немного изменились. Чтобы углубить общинное распознание, на Генеральной ассамблее было решено не заслушивать доклады всех 39 столов, но провести дополнительные ступени распознания в языковых группах, чтобы на выходе заслушать результаты распознания языковых групп: 2 доклада на английском, 1 на итальянском, 1 на испанском и 1 на французском. Происходит это следующим образом: выбранный каждым столом докладчик после завершения работы группы присоединяется к столу других докладчиков, которые презентуют результаты группового распознания и проводят свое. От стола докладчиков выбирается представитель, который зачитывает окончательное резюме. Столы докладчиков также формулируют вопросы на основе предложений своих групп и на основе совместного распознания по тем темам, которые должны быть уточнены на генеральной ассамблее. Перед генеральной ассамблеей всем участникам предложено проголосовать за 1-2 темы в списке, чтобы определить приоритет последующих выступлений.

Каждая сессия Генеральной ассамблеи посвящена одной из тем, выбранных в порядке приоритета, на эту тему участники могут предложить свое выступление, которое слушается всеми остальными членами. Такой способ помогает придерживаться выбранной тематики и призывает участников говорить по существу. В этот раз, помимо моментов тишины, участникам также предлагается после заслушивания нескольких выступлений обсудить услышанное за столами.

После окончания Генеральной ассамблеи проходит заключительное обсуждение за малыми столами, чтобы на основе услышанных отчетов языковых групп, а также свободных выступлений и дополнительных материалов, о которых будет сказано ниже, завершить работу над собственным групповым отчетом. Таким образом разбираются первые четыре модуля.

Помимо работы в группах и ассамблеях, участники могут услышать экспертов и специалистов разных профилей на темы, затронутые в Рабочем документе, в рамках теологических форумов. Также при возникновении какого-то специфического вопроса во время обсуждения в группе или при необходимости что-то уточнить можно пригласить за свой стол одного из экспертов разных профилей, например, по каноническому праву, догматике или sensus fidei и др.

Вся работа также начинается и завершается совместной молитвой, в отдельные дни проводятся общие Мессы и разные богослужения, например, покаяния, или экуменическое бдение.

Во время второй недели работы участники избрали по одному представителю от семи континентов, чтобы они следили за работой редакционной комиссии, которая после завершения четырех модулей начнет подготовку Заключительного документа.

Работа над последним модулем будет включать ретрит, обсуждение в малых группах и на Генеральной ассамблее. На этой стадии будут предложены последние правки и замечания, чтобы редакционная комиссия подготовила окончательный вариант. Далее документ будет представлен ассамблее и после прочтения, все участники будут голосовать за принятие каждого параграфа. Закончится Синод воскресной Мессой в базилике св. Петра.

Очень интересно видеть, каким образом методологически и практически Синод все более становится местом общинного распознавания, чтобы каждая часть процедуры с одной стороны выполняла свою функциональную роль, а с другой — служила тому, чтобы открывать и поддерживать пространство для действия Святого Духа.



Оксана Пименова

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве

(Фото — Генеральный секретариат Синода)