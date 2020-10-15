К возвращению католикам Барнаула исторического здания костёла. Интервью с отцом Богданом Каленцки

Как мы уже сообщали, упорная борьба католиков Барнаула за возвращение им исторического здания храма в преддверии прошедшего Рождества завершилась долгожданной победой. 15 декабря 2019 г. сооружение в самом центре города по адресу «проспект Ленина, 44», где в последние годы находилась аптека, было полностью передано его первоначальному владельцу – Римско-Католическому приходу Христа Царя Вселенной. Ключи от храма были вручены настоятелю прихода, отцу Богдану Каленцки, который по праву хозяина вступил под его своды.

Отец Богдан недавно побывал в центре Преображенской епархии, куда приехал по текущим делам прихода, и любезно согласился дать краткое интервью корреспонденту «Сибирской католической газеты».

Отец Богдан! Все мы с радостью восприняли известие о передаче приходу исторического здания храма. Однако в этой связи предстоят большие работы по приданию сакрального облика зданию, в котором в последнее время располагалась аптека. Внесла ли свою коррекцию в план восстановления храма разразившаяся в этом году пандемия? Когда католическая община Барнаула сможет вновь собираться на молитву, служить святую Мессу в «родных стенах»?

— Храм – это не просто здание, это памятник архитектуры и истории, нуждающийся в реконструкции, и поэтому его восстановление в любом случае должно занять длительное время. По нашим расчетам, не менее пяти лет. Что же касается пандемии, то она и в самом деле замедлила ход некоторых внутренних работ. Но нет худа без добра. Мы использовали это время вынужденного простоя для оформления и переоформления всех необходимых документов. Сам объект недвижимости и занимаемый им участок земли должны быть заново зарегистрированы как предназначенные для религиозной деятельности. Собственно говоря, не имея такой документации, мы не вправе приступать к строительным работам. Ее подготовка окончательно завершится на ближайшей неделе, после чего мы можем смело взяться за реализацию нашего проекта. Мы уже нашли архитекторов и строительных подрядчиков. На очереди заключение с ними договора и внесение предоплаты в размере 30% от общей стоимости проекта.

По ходу подготовки документации случались и своего рода курьезы. Так выяснилось, что пресвитерий храма занимает метр «чужой» территории, на которую мы не получили права собственности. Эта земля принадлежит Медицинскому университету. На правовое разрешение создавшейся коллизии (без чего начинать строительные работы было бы непозволительно) ушли месяцы, потому что в разгар эпидемии многие офисы оставались закрытыми. В конце концов, мы получили в собственность нужный нам кусочек территории, а взамен передали университету другой, прежде принадлежавший нам участок.

Католический мир окажет материальную помощь барнаульской общине в осуществлении ее важного проекта?

— Да, мы получили спонсорскую помощь из Италии. Таким образом мы сможем внести упомянутую предоплату, необходимую для запуска всего проекта.

Мы очень рады это услышать. Хотелось бы узнать, будут ли при восстановлении храма использованы какие новые архитектурные формы или целью является возвращение к его прежнему облику, такому, каким он был запечатлен на старых фотографиях?

— Мы обязаны согласовывать свой проект с Краевым управлением культуры. Согласно договору с ним, это должно быть именно восстановление исторического памятника в его первозданном виде. Поскольку колокольня при перепрофилировании храмового здания была полностью снесена, ее мы будем возводить «с нуля».

Служатся ли в настоящее время на территории возвращенного Церкви храма святые Мессы?

— Один раз в неделю, по четвергам, мы служим в новом/старом здании храма святую Мессу.

Есть ли надежда, что когда католический храм на главной улице Барнаула заработает в полную силу, католическая община города станет численно больше?

— В настоящее время наша община насчитывает порядка 250 человек. Но я убежден, что «потенциальных католиков» или людей, у которых есть «католические корни», в столице Алтайского края по меньшей мере несколько тысяч. Так что потенциал для роста численности есть. Возможно, удачное расположение храма в самом центре города будет этому способствовать. Мы намереваемся приобрести хороший орган, устраивать в храме концерты духовной музыки и, таким образом, способствовать распространению культуры западного христианства, познакомить с нею как можно большее число жителей нашего города.

Мы от всего сердца желаем Вам помощи Божией в осуществлении всего задуманного и, конечно же, необходимых для этого сил!

— Спасибо



Беседовал Александр Эльмусов