Изменен закон о церковных наказаниях монашествующих
26 апреля Папа Франциск опубликовал апостольское послание motu proprio (по собственному почину) Recognitum Librum VI, в котором изменил один из канонов, относящихся к церковным наказаниям монашествующих. Об этом сообщает Vatican News.
Святейший Отец напоминает, что 1 июня 2021 года решением апостольской конституции Pascite gregem вступило в силу новое издание Шестой книги Кодекса канонического права – о санкциях в Церкви: некоторые преступления были иначе классифицированы, были введены новые, а также изменилась последовательность статей. «Поэтому в целях согласованности с канонами других книг Кодекса потребовалось внесение поправок».
Выслушав мнение Папского совета по законодательным текстам и Конгрегации по делам институтов посвящённой жизни и обществ апостольской жизни, Святейший Отец решил изменить текст канона 695 §1, который теперь звучит следующим образом:
«Член института подлежит увольнению за преступления, о которых говорится в канн. 1395, 1397 и 1398, если только в случае преступлений, о которых говорится в канн. 1395 §§2-3 и 1398 §1, настоятель не сочтёт, что увольнение не является совершенно необходимым и что можно как-либо иначе в достаточной мере позаботиться об исправлении члена института, а также о восстановлении справедливости и об устранении соблазна».
Папа Франциск настаивает, чтобы решения данного motu proprio исполнялись неукоснительно, «несмотря на любые противоположные аргументы, даже если они заслуживает особого упоминания».
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