Издана памятная книга с предисловием Папы Франциска и Патриарха Тавадроса II

Департамент по содействию христианскому единству выпустил памятную книгу «Католическая Церковь и Коптская Православная Церковь. 50-летие встречи Папы Павла VI и Папы Шенуды III (1973-2023)», сообщает Vatican News.

В сборнике представлены основные документы, свидетельствующие о сближении католической и коптской Церквей со времён Второго Ватиканского собора, а также совместное предисловие Папы Франциска и Папы Тавадроса II.

Предстоятели Церквей пишут, что на пути к полному единству важно всегда смотреть вперёд и задаваться вопросом Quanta est nobis via? («Сколько нам осталось пройти?»); порой также необходимо оглянуться назад, чтобы вновь обрести надежду и вдохновиться рвением первопроходцев единства. Нужно благодарить Бога за пройденный путь, который нередко гораздо важнее, чем кажется. «Именно такова цель этой книги», – пишут первоиерархи, подчёркивая, что римская встреча их предшественников, первая со времен Халкидонского собора, стала ключевой вехой в межцерковных отношениях: 10 мая 1973 года была подписана Совместная христологическая декларация, положившая конец многовековым богословским спорам. Эта встреча в Риме привела к созданию Совместной международной комиссии между Католической Церковью и Коптской Православной Церковью, а также к принятию в 1979 году Принципов поиска межцерковного единства, подписанных Папой Иоанном Павлом II и коптским Папой Шенудой III. В 2003 году начался богословский диалог между Католической Церковью и всей семьёй Восточных Православных Церквей, который породил важные документы, свидетельствующие о растущем взаимопонимании.

Папа Павел VI и Патриарх Шенуда III (Ватикан, 10 мая 1973 г.)

Папа Франциск и Патриарх Тавадрос II отмечают, что плодом их первой встречи в Риме 10 мая 2013 года стало учреждение Дня дружбы между коптами и католиками: с тех пор он ежегодно отмечается 10 мая в память о встрече их предшественников в 1973 году.

Иерархи надеются, что воспоминание этих знаковых событий будет непрестанно вдохновлять экуменический путь Церквей в ответ на молитву Господа Христа «Да будут все едино» (Ин 17,21):

«Пусть крепнут братская любовь и дружба, объединяющие наши Церкви, вплоть до того благословенного и долгожданного дня, когда мы сможем вместе священнодействовать у одного алтаря и причащаться из одной чаши, ‘да уверует мир’».

Папа Иоанн Павел II и Патриарх Шенуда III (Ватикан, 24 февраля 2000 г.)