Издана книга, посвященная Католической Церкви в России накануне революции 1917 года и в Советский период

Католический священник из Санкт-Петербурга отец Христофор Пожарский опубликовал книгу под названием «Католические церкви, часовни и духовенство в Российской Империи по состоянию на 1917 г. и в Советский период в Могилёвской архиепархии и Тираспольской епархии. Книга памяти» со вступительным словом архиепископа Тадеуша Кондрусевича.

В начале XX века в царской России поляками и людьми других национальностей было построено множество замечательных католических церквей, которыми, к сожалению, они смогли пользоваться только в течение очень недолгого времени. После большевистского переворота 1917 года в России началось их систематическое закрытие и уничтожение.

В 1917 году Могилёвская архиепархия состояла из 24 деканатов, имевших 221 приход; также в её состав входило 9 деканатов бывшей Минской епархии, упразднённой в 1869 году. Архиепархия охватывала территорию, на которой сейчас располагается Россия (от Могилева до Владивостока), восточную часть Беларуси (Минск, Могилев, Гомель), Латвию (Двинск, Рига), Эстонию (Ревель), Финляндию (Хельсинки), а также Маньчжурию (Харбин — Китай) и Казахстан (Павлодар). На тот период в архиепархии была 331 действующая церковь, насчитывалось 1 160 546 католиков, окормлявшихся 473 священниками.

Тираспольская епархия охватывала юг России (Поволжье), где жили немецкие колонисты-католики (Саратов, Волгоград), восточную Украину (Одесса, Николаев), Крымский полуостров (Ялта, Симферополь), Кавказ (Грозный, Пятигорск, Ставрополь), а также Молдавию (Кишинёв), Грузию (Батуми, Тбилиси) и Азербайджан (Баку). В епархии было 11 деканатов, в которые входило 130 приходов с 391 508 католиками.

Обо всем этом говорит Книга Памяти, толщиной почти в 700 страниц, которая содержит многочисленные (почти 2000) архивные фотографии церквей и часовен, фотографии духовенства, и фотографии, связанные с религиозными событиями в приходах.

Как отметил в предисловии архиеп. Тадеуш Кондрусевич, «книга повествует о великом вкладе наших предков в строительство церквей и часовен, а также защите веры и её передаче молодым поколениям, что, как нельзя лучше, свидетельствует об их заботе о духовном развитии Народа Божьего в Восточной Европе и российской Азии». Владыка Тадеуш также пожелал, чтобы труд отца Христофора пробудил «ещё большую любовь к Католической Церкви на этих землях».

Уже сейчас книгу возможно приобрести в храме св. Станислава в Санкт-Петербурге и в других католических храмах России, а также заказать по e-mail: ststanislas@list. Пожертвование за один экземпляр в храме св. Станислава составляет 950 руб.

Источник: Рускатолик.рф