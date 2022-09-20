Избран вспомогательный епископ Донецкого экзархата

Синод епископов Украинской Греко-католической Церкви избрал монсеньора Максима Рябуху S.D.B. вспомогательным епископом Донецкого экзархата. Святейший Отец выразил своё согласие, вверив прелату титулярную кафедру Стефаниако, сообщает русская служба Vatican News.

Максим Рябуха родился 18 мая 1980 года во Львове. В 1998 году вступил в Общество св. Франциска Сальского и после начальной подготовки завершил образование в области философии и богословия в Папском салезианском университете в Риме. Кроме того, прелат защитил научные степени в Межрегиональной академии в Киеве, в Национальном университете «Львовская политехника» и в Прикарпатском национальном университете. Был рукоположён в священники 4 августа 2007 года.

Пресвитер занимал различные должности в своей монашеской конгрегации, в том числе директора катехизической школы Покровского прихода Пресвятой Богородицы во Львове, руководителя оратория салезианской общины в Винниках, настоятеля салезианской общины в Днепре, администратора прихода Св. Иоанна Богослова в Киеве. Прелат возглавлял академическое пастырство в Киевской архиепархии УГКЦ и сотрудничал с апостольской нунциатурой в Киеве, занимался преподавательской деятельностью и был избран викарием украинской салезианской провинции.