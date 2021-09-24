Избран новый предстоятель Армянской Католической Церкви

Синод епископов Армянской Католической Церкви, созванный Папой Франциском в Риме на 22 и 23 сентября, избрал новым Патриархом Киликии Армянской титулярного архиепископа Кесарии Каппадокийской и главу ординариата для католиков-армян Восточной Европы Рафаэля Минасяна. Отныне он именуется Блаженнейшим Рафаэлем Бедросом XXI. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Новоизбранный Патриарх Рафаэль Бедрос Минасян родился 24 ноября 1946 года в Бейруте. Закончив Патриаршую духовную семинарию в Бхоммаре изучал философию и богословие в Папском Григорианском университете и посещал спецкурсы по психопедагогике в Папском салезианском университете. 24 июня 1973 года был рукоположен в священники и до 1982 года возглавлял приход армянского Кафедрального собора в Бейруте, а с 1982 по 1984 год был секретарем Патриарха Ованеса Бедроса XVIII (Каспаряна). С 1984 по 1989 год занимался созданием приходского комплекса Святого Креста в Залке.

С 1975 по 1989 год был судьей церковного суда Армянской Католической Церкви в Бейруте; преподавал армянский язык в Папском университете в Каслике, затем до 2003 года был настоятелем приходов в Нью-Йорке, Аризоне и Неваде.

С 2004 года руководил армянской редакцией телеканала «Телепаче», учредителем которого он является. В 2005 году был назначен патриаршим экзархом Иерусалима и Аммана для католиков-армян. 24 июня 2011 года стал ординарием для верных армян-католиков в Восточной Европе.