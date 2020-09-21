Из-за недействительности крещения священник из Оклахомы крестился и был «повторно рукоположен»

Это второй известный случай в Соединенных Штатах, когда человек, считавшийся крещенным католиком и рукоположенным священником, вынужден был «повторно принять» все свои таинства, включая рукоположение, после того, как обнаружил, что его крещение было недействительным. Ранее в этом году Конгрегация вероучения выпустила важную доктринальную записку, предупреждающую Католическую Церковь во всем мире о том, что крещение не может считаться действительным, если устная крещальная формула была изменена.

В частности, нельзя произносить: «Мы крестим тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа» — это не означает действительности крещения, по мнению Конгрегации вероучения. Вместо этого священнослужитель, совершающий Таинство крещения, должен сказать: «Я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа».

В Конгрегации при этом указали на Второй Ватиканский собор, который установил, что никто, «даже если он священник, не может добавлять, удалять или изменять что-либо в Литургии по своему усмотрению».

Как сообщается на сайте Архиепархии Оклахома-Сити, узнав о решении Конгрегации вероучения, Захарий Боазман, недавно рукоположенный во священника, просмотрел семейную запись своего крещения во младенчестве в 1992 году в епархии Форт-Уэрт и понял, что крестивший его дьякон использовал неправильную, по мнению Конгрегации вероучения, формулу, изменив слова крещения на: «Мы крестим» — вместо: «Я крещу».

Захарий Боазман, выпускник Богословской семинарии Святого Иоанна Вианнея в Денвере и младший священник прихода Святой Марии в Понка-Сити, немедленно связался с архиепископом Полом Коакли, чтобы объяснить ситуацию и попросить совета.

Согласно сакраментальной теологии и Катехизису Католической Церкви, только крещеный католик может законно принимать другие таинства, поскольку крещение — это средство, с помощью которого человек входит в Церковь и включается в тело Христа. Это также означает, что Захарий Боазман не был должным образом посвящен в сан священника.

«Чтобы решить эту проблему, Захарий Боазман заново крестился, был конфирмован и принял Евхаристию 8 сентября в католической церкви Святого Франциска Ассизского в Оклахома-Сити. 12 сентября там же он был вторично рукоположен архиепископом Коакли в сан дьякона и священника», — цитирует официальное заявление архиепархии Седмица.ру.

Поскольку собственное крещение Захария Боазмана было недействительным, Мессы, которые он совершал, исповеди, которые он выслушивал, и венчания, которые он возглавлял до своего повторного крещения и «перерукоположения», также были признаны недействительными.

На прошлой неделе архиепископ Коакли санкционировал (подтвердил) браки, совершенные Захарием Боазманом в архиепархии Оклахома-Сити. Боазман не совершал конфирмации, которые являются прерогативой епископа.

Крещения, которые он совершал, как признал архиепископ Коакли, «не пострадали», так как любой мирянин может крестить, если он «использует требуемую формулировку с надлежащим намерением».

«Это был душераздирающий опыт для отца Зака, но он справился с этим с изяществом и терпением», — сказал архиепископ Коакли. «Я уверен, что прошедшая неделя, какой бы тревожной она ни была, еще больше укрепит решимость отца Зака ​​служить Божьему народу и разовьет еще более глубокую признательность за дар священства», — подчеркнул архиепископ Оклахома-Сити.