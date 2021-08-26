«Из воздуха и света». Арт-объекты в виде прозрачных церквей

История строительства храмов насчитывает тысячи лет, и этот процесс, как правило, основан на строгом следовании канонам. Однако сегодня в мире стали появляться весьма необычные арт-объекты в виде «прозрачных церквей», которые словно бы парят в воздухе.

Читая между строк

Арт-объект «Читая между строк», известный также под названием «Прозрачная церковь», является проектом студии Gijs Van Vaerenbergh — тандема двух молодых бельгийских архитекторов Петерьяна Гийса и Арноута Ван Ваеренберга.

Прозрачная церковь расположена посреди сельского ландшафта, в окрестностях бельгийского города Борглоон, в провинции Лимбур. Необычный «храм» появился здесь в 2011 году в рамках художественного проекта Z-OUT («Искусство в открытом пространстве»).

Архитектурная конструкция с одного ракурса выглядит как традиционная католическая церковь с остроконечным куполом и монолитными стенами, с другого — словно растворяется в воздухе, становясь прозрачной и сливаясь с окружающим её ландшафтом.

Этот необычный эффект был достигнут архитекторами благодаря использованию нетрадиционных стройматериалов — десятиметровая конструкция состоит из ста горизонтальных слоёв стальных пластин и двух тысяч стальных столбцов, с помощью которых пластины крепятся.

Вся конструкция весит 30 тонн, но впечатление создаётся, что церковь воздушна и невесома. Зайдя внутрь сооружения, можно в буквальном смысле увидеть окружающий пейзаж сквозь стены сооружения.

Ещё один потрясающий эффект, который можно наблюдать, находясь внутри «церкви», — это игра света и теней, при чём освещение внутреннего пространства церкви меняется в зависимости от положения Солнца и направления солнечного света в разное время суток. Особенно красиво это выглядит в утренние и вечерние часы.



Из воздуха и света

Архитекторы китайского бюро Shanghai Dachuan Architects вышли далеко за рамки традиции и создали в Шанхае прозрачную церковь, которая больше всего похожа на компьютерную графику и одновременно и имеет стены, и лишена их.

Строение называется Sino-french Science Park Church, — то есть, церковь, построенная в китайско-французском научном парке. По замыслу архитекторов, она символизирует взаимопроникновение двух таких разных культур: западной и восточной. Здание — небольшое, всего 65 кв. м, однако и они кажутся невесомыми, парящими в воздухе, сотканными из облаков и солнечных лучей. Дело в том, что постройка сделана из алюминиевых стержней разного сечения и высоты. Они расположены таким образом, чтобы проникающий внутрь свет преломлялся, и его лучи направлялись к вершине церкви. Это сделано с целью максимально скрыть от посетителей тонкостенную стальную раму, которая выполняет функцию каркаса конструкции. Подвесной купол выполнен из алюминиевых рам.

Используя воздух в качестве строительного материала, архитекторы обратились к традиции французских импрессионистов, которые мастерски умели наполнить полотно объемом и движением свежего ветра.

В темное время суток церковь подсвечивается изнутри, становясь материальной метафорой внутреннего света, которым должна быть пронизана не только храмовая архитектура, но и жизнь верующего человека.

По материалам сайтов Tury.Club и «Главгосэкспертиза России»