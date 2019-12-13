Из уст Проповедника Папского Дома прозвучала вторая адвентовская проповедь

В пятницу 13 декабря Проповедник Папского Дома монах-капуцин Раньеро Канталамесса выступил со второй адвентовской проповедью в присутствии Папы и высоких иерархов Римской Курии. На этот раз он сосредоточил свое внимание на гимне Magnificat, коим Мария прославила Бога, согласившись стать Матерью Иисуса.

Magnificat – это прекрасная школа евангельской мудрости и непрерывно длящегося обращения. В нем содержится новый взгляд на Бога и мир, подразумевающий, что Бог первичен по отношению ко всему существующему, – заметил отец Раньеро. Господь «низложил сильных с престола и вознес смиренных, алчущих насытил благ, а богатящихся отослал ни с чем». Эти слова не являются подстрекательством к насильственным действиям по отношению к богатым и сильным, но содержат предупреждение относительно опасности, в которой они живут. Мария была первой, кто разоблачил «величайшую нищету богатств мира сего». Преображение, о котором Она говорит, должно в первую очередь произойти в глубине души того человека, который повторяет повторяет вслед за Марией слова Magnificat и таким образом молится.

«Бог держит на дистанции надменных и привлекает к себе малых и смиренных. Он предпочитает находиться рядом с нуждающимися и голодными, атакующими Его молитвами и прошениями, а не с богатыми и сытыми, которые не нуждаются в Нем и ничего у Него не просят. Мария сегодня призывает и нас надоедать Богу нашими молитвами…», – сделал вывод Проповедник Папского Дома.

По материалам Vatican News