Иудеи соблюдают пост 17 июля в память о разрушении древнего Иерусалимского храма

В это воскресенье иудеи всего мира соблюдают пост по случаю 17 тамуза: именно в этот день, как считается, в разные годы происходили трагические события еврейской истории, сообщает Интерфакс.

В первую очередь день 17 тамуза (дата еврейского календаря) связан с проломом городской стены Иерусалима войском вавилонского царя Навуходоносора, что через три недели привело к разрушению Иерусалимского храма. Также эта дата связана с изгнанием еврейского народа из Израиля.

«Иерусалимский Храм был ядром еврейской жизни, от него исходила вся жизнь евреев в Земле Израиля, а во времена Второго Храма — и за ее пределами. Его разрушение привело к тому, что евреи расселились по всему миру, а между еврейскими общинами возникли серьезные отличия в культуре и обычаях», — напомнил президент Федерации еврейских общин России Александр Борода в обращении к единоверцам.

В то же время, по его мнению, вспоминать предпосылки событий, которые привели к нападению на Иерусалим и разрушению храма, можно в разных ключах.

«Мы могли бы навсегда невзлюбить тех, кто это сделал, постоянно порицать их имена и ждать, что будет восстановлена справедливость. Мы могли бы предаваться тихой скорби или даже унынию. Однако мы видим, что иудейское понимание духовности и образ мысли предлагают нам совершенно иной смысл траура. В первую очередь, соблюдая траур по бедствиям, настигшим народ Израиля, еврей думает о том, что он сам мог бы сделать для исправления их последствий и возвращения мира в состояние равновесия», — пишет раввин.

В свою очередь главный раввин России Берл Лазар в обращении к еврейской общине назвал падение древнего Иерусалима, которое вспоминают 17 тамуза, не наказанием, а сигналом от Бога о том, что евреи вели себя неверно. «Господь побуждает нас исправиться именно потому, что любит нас! И, когда мы правильно принимаем этот сигнал и ведем себя так, как нам заповедано в Торе, пост превращается в повод для радости», — считает Лазар.

По его мнению, в прошедшие два года, когда у всех были тяжелые испытания из-за эпидемии, «мы смогли реально проявить и взаимопомощь, и доброту, и единство». Раввин призвал и дальше проявлять бескорыстную любовь, приближая тем самым приход Мессии и восстановление Храма.

Пост 17 тамуза начинается с рассветом и заканчивается с выходом звезд. Точное время поста зависит от географического расположения, в Москве он продлится с 00:34 до 22:05 17 июля, в эти часы строго запрещено пить и есть. Дата 17 тамуза в этом году выпадает на субботу, а так как в шабат запрещено поститься, то пост переносится на воскресенье.