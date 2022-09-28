Итальянский епископат призвал политиков к «созвучию с Европой»

Итальянская епископская конференция в лице ее президента кардинала Маттео Дзуппи обнародовала специальное заявление по итогам политических выборов в Италии, состоявшихся 25 сентября. Передает русская служба Vatican News.

В своем послании к пастве иерарх с тревогой констатирует растущую тенденцию уклоняться от участия в голосовании: неявка на последние выборы была рекордной для страны. «Речь идет о симптоме социальной неудовлетворенности, которой нельзя пренебрегать, к ней следует прислушаться», — пишет кардинал Дзуппи, призывая итальянцев «восстановить ткань человеческих отношений, без которых не обойтись и в политике».

Обращаясь к победившим на выборах, глава итальянского епископата увещает их исполнять свой долг как «высочайшую ответственность», как служение всем, начиная с самых слабых и менее обеспеченных. Повестка дня Италии включает множество вызовов: это растущая бедность, демографическая зима, тяжелая ситуация пожилых, неравенство между регионами, экологический и энергетический кризис, проблемы с рабочими местами, безработица молодежи, положение мигрантов, избыточная бюрократия, необходимость демократических реформ, в том числе избирательной реформы. При этом, отмечает прелат, нельзя забывать о продолжающейся войне и ее тяжелых последствиях, требующих «всеобщего обязательства в полном созвучии с Европой».

Церковь, подчеркивает в конце заявления глава епископата, и далее намерена указывать путь общего блага в противовес личным интересам, призывать к защите неотъемлемых прав людей и общин. «В духе уважения демократических процессов и различия ролей» Церковь стремится вносить «собственный вклад в продвижение более справедливого и инклюзивного общества».