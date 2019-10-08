Епископы Италии обещают защитить распятия в школах

Конференция католических епископов в Италии борется за сохранение распятий в школах против министерства образования, предлагающего очистить школьные классы от любой религиозной символики, сообщает CNA.

Конференция решительно осудила предложение министра образования Италии об удалении распятий из классов государственных школ. «Я считаю, что наши школы должны быть светскими и давать место для самовыражения каждой из культур в обществе, – заявил министр образования Лоренцо Фиорамонти (Lorenzo Fioramonti). – Нам не следует отдавать предпочтение в школах каким-то конкретным символам той или иной веры». Удаление традиционных распятий из классов, по мнению атеистов и реформаторов, сделает классные комнаты более «инклюзивными» и комфортными для нехристиан в итальянском обществе, где около 80% граждан на сегодняшний день считают себя католиками. Министр Фиорамонти также указал, что в классных помещениях государственных школ Италии более уместны географические и политические карты мира и статьи итальянской конституции, чем портреты нынешнего президента страны Серхио Маттареллы (Sergio Mattarella).

Конференция епископов страны незамедлительно выступила с осуждением идеи об удалении распятий из классных комнат, а любые дебаты по этому вопросу были объявлены «бесполезными» в редакционной передовице, опубликованной в газете Конференции. В статье также подчеркивается, что распятие служит отнюдь не целям разделения школьников, а выступает «символом всеобщего братства» и «одним из культурных корней нашей цивилизации».

Парламентарий Дебора Серраччиани (Debora Serracchiani) от левоцентристской Демократической партии страны также выступила против этого предложения министерства и призвала государственных мужей сосредоточиться не на войне с распятиями, а на «реальных проблемах». «В наших школах слишком много иных острейших проблем, нуждающихся в первоочередных решениях, – сказала Серраччиани. – Вот разберемся с ними, тогда и займемся спорами о духовных и морально-этических мелочах, в которые нас постоянно уводят».

В 2009 году группа активистов уже подавала иск против традиционных распятий в школах, в котором утверждалось, что этот атрибут христианской веры «ущемляет свободу мысли, совести и религии» учащихся и учителей. Приговор суда был позже обжалован в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), и тот в 2011 году постановил, что «ничто не говорит о том, что власти нетерпимы к ученикам иной веры, а также к неверующим или нерелигиозным ученикам, придерживающимся тех или иных философских убеждений». Судьи подчеркнули в своем вердикте, что, хотя распятия и являются «прежде всего религиозным символом», «суду не было представлено никаких доказательств того, что подобный символ на стене классной комнаты может оказывать то или иное воздействие на учеников».

А в прошлом году правая политическая партия Лига Севера (выступающая за предоставление северным итальянским провинциям независимости и образование самостоятельного государства Падания со столицей в Милане) выдвинула законопроект, в котором предлагалось сделать распятия обязательным атрибутом государственных учреждений, однако этот законопроект не получил поддержки в парламенте. Маттео Сальвини, бывший вице-премьер, ныне возглавляющий партию Лига Севера, заявил, что идея удаления распятий из школ противоречит ценностям Италии, подчеркнув, что распятие – это «часть нашей культуры, нашей идентичности, нашей истории».



Источник: Седмица