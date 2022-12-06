Итальянские епископы призвали сорвать маску с идеологий «культуры смерти»

Распространяющаяся в обществе «культура смерти», в противовес «культуры жизни», заключается в том, что вместо дара жизни она предлагает «даровать смерть»: об этом пишут итальянские епископы в Послании на 45-й национальный день защиты жизни, который будет отмечаться 5 февраля следующего года. Передает русская служба Vatican News.

Перед лицом «непреодолимых вызовов и невыносимых бремен» все чаще предлагается трагическое решение: «даровать смерть», констатируют итальянские епископы. Безусловно, определенные решения созревают в ситуациях одиночества, нехватки заботы, страха перед неизвестностью. Это однако не преуменьшает беспокойства в связи с тем, что «производство смерти» в последнее время становится «готовым, недорогим и непосредственным решением для целого ряда личных и социальных проблем», и за этими решениями стоят значительные экономические интересы и идеологии, «выдающие себя за разумные и милосердные», хотя на самом деле они таковыми отнюдь не являются.

В послании перечисляются такие проявления «культуры смерти», как аборт, эвтаназия, убийства, самоубийства, вплоть до вооруженных конфликтов между народами: во всех этих случаях люди полагают, что проблему можно решить, уничтожив человека.

Распятый и воскресший Господь предлагает нам иной путь: «даровать не смерть, а жизнь, всегда порождать жизнь и служить жизни», благодаря Бога на полученную жизнь и обязуясь с заботой защищать свою собственную и чужую жизнь.

Епископы указывают на ряд сомнительных убеждений, лежащих в основе «культуры смерти». На самом ли деле прерывание беременности искореняет глубокую рану в душе многих женщин, которые решили прибегнуть к аборту, но на самом деле предпочли бы сделать другой выбор, если бы им предложили поддержку? На самом ли деле самоубийство при врачебном содействии или эвтаназия до конца уважают свободу человека – или же он просто был изнурен отсутствием заботы и одиночеством? Не лежит ли в основе роста числа самоубийств пропагандируемая повсеместно идея «жизнь моя, и я делаю с ней все, что мне заблагорассудится»? Можно ли быть, наконец, уверенными, что на Украине и в других странах, где идут «забытые войны», эти войны на самом деле способны разрешить проблемы?

«Даровать смерть – это решение, которое влечет за собой серьезный этический вопрос, ставя под сомнение ценность жизни и ценность человека», — пишут епископы и призывают католиков возобновить свою приверженность Евангелию жизни и обязательству срывать маски с «культуры смерти».