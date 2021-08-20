Итальянские епископы провели внеплановую ассамблею

Руководство Итальянской епископской конференции провело внеплановую рабочую сессию в режиме онлайн и по ее завершении опубликовало специальное заявление, в котором выражает обеспокоенность тем, что происходит в Италии и на международной арене.

В особенности итальянские иерархи встревожены развитием общественных дебатов об эвтаназии, развернувшихся в стране, гуманитарным кризисом в Афганистане и на Гаити.

Резкая критика прозвучала в адрес организаций, собирающих подписи для референдума для легализации «убийства по согласию», что фактически открывает путь эвтаназии в Италии. «Каждому, кто оказался в ситуации крайнего страдания, должна быть оказана помощь в решении проблемы боли, в преодолении горя и отчаяния, а не в устранении жизни, — читаем в заявлении итальянского епископата. – Выбор смерти – это поражение человечества, победа индивидуалистской и нигилистской антропологической концепции, в которой межчеловеческие отношения не находят ни места, ни надежды». Епископы утверждают, что «содействие смерти» не может быть проявлением сострадания, и подчеркивают то, что уже было высказано в послании Конгрегации вероучения Samaritanus bonus в отношении заботы о людях, переживающих критические состоянии и закат собственной жизни: учительство Церкви настаивает на том, что «достойная» смерть наступает в условиях максимального спокойствия и при сохранении человеческого и христианского достоинства.

Что касается международных событий последних дней, руководство Итальянской епископской конференции разделяет опасения, связанные с гуманитарным кризисом в Афганистане и с тревожными вестями, поступающими из этой страны. Епископы обратились с воззванием к Италии и к европейским организациям, увещая сделать все возможное для открытия санитарных и гуманитарных коридоров. Иерархи призывают молиться о том, чтобы умолк грохот оружия и были найдены мирные решения, а люди смогли вернуться в свои дома и жить в мире и безопасности, взаимно уважая друг друга. Епископы призвали вознести в ближайшее воскресенье молитвы во всех приходах Италии о мире в Афганистане и о жертвах землетрясения на Гаити, где погибли более 2 тысяч человек. Итальянский епископат не ограничился увещанием к молитве и направил миллион евро из фонда «Восемь тысячных» на финансирование проектов неотложной помощи.

Кроме того, епископы обсудили вопрос трудовых договоров для преподавателей религиоведения в итальянских школах. Прелаты отметили, что в разных областях и епархиях ситуация трудоустройства учителей неодинаковая, и выразили надежду на то, что можно будет обсудить этот вопрос с министерством образования.



Источник: Vatican News