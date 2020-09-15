Италия ввела новые правила для школы эпохи COVID-19

На страницах журнала «Школа здоровья» специалисты из ватиканской детской клиники «Бамбино Джезу» разъяснили новые правила, которые будут действовать в школах Италии в этом учебном году, для некоторых уже начавшемся 14 сентября.

Подробности сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Основными особенностями школьного общения в этом году будет ограничение физических контактов и отказ от материалов для общего пользования. Будут по-новому обустроены помещения: за партой теперь сидит только один ученик, в школах организованы специальные маршруты для соблюдения социального дистанцирования, обедать дети будут прямо в классах. Кроме того, для детей старше 6 лет обязательна защитная маска, которую можно приспустить только когда все сидят за партами, при соблюдении надлежащего расстояния между учениками.

Специалисты советуют родителям не передавать детям свое беспокойство перед новой ситуацией, а помочь им к ней привыкнуть, организовывая, например, дома игры с масками. Обращаясь к учителям, медики рекомендуют им найти новые формы невербальной коммуникации, например, с помощью жестов, — из-за сложностей, которые возникают при общении в защитных масках. Учителя должны объяснить детям целесообразность новых гигиенических норм.

Согласно указаниям министерства здравоохранения, перед выходом из дома детям следует измерить температуру и не отправлять ребенка в школу с температурой выше 37,5 градусов. В этом случае необходимо оповестить семейного педиатра, который примет решение о необходимых лабораторных анализах.

Если симптомы КОВИД-19 проявятся прямо в школе, то ребенка следует изолировать, незамедлительно сообщить родителям, которые обязаны забрать ребенка. В случае, если диагноз подтвердится, районный департамент профилактики проведет поиск контактов и распорядится в отношении возможного закрытия школы.

Врачи из «Бамбино Джезу» предлагают некоторые ориентиры, чтобы отличать КОВИД-19 от сезонного гриппа. Они подчеркивают, что первым тревожным знаком инфекции, вызванной новым коронавирусом, является температура выше 37,5 градусов, которая не сбивается жаропонижающими препаратами. Однако любой симптом из перечисленных – сухой мучительный кашель, озноб, мышечная боль, воспаленное горло или головная боль, — могут указывать на заражение вирусом SARS-CoV2. Существуют и менее распространенные признаки – тошнота, рвота, потеря вкуса или обоняния, диарея. Если есть подозрение, что ребенок за последние 2 недели контактировал с кем-то, у кого подтвержденный или предполагаемый диагноз КОВИД-19, то он должен оставаться дома и сообщить об этом педиатру, который, по своему усмотрению, предпишет необходимые тесты.



Особенности нового учебного года в Италии: