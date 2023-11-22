Италия стала «стареющей страной» с серьезным кризисом структур здравоохранения

Италия стала «стареющей страной», где, помимо прочего, наблюдается серьезный кризис структур здравоохранения: Папа Франциск констатировал это в ходе встречи в Ватикане с итальянскими врачами, передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к делегатам Итальянской федерации педиатров 18 ноября, Святейший Отец подчеркнул, что они являются важной опорой для молодых родителей, число которых, к сожалению, в Италии не растет. «Надо надеяться, — добавил Папа, — что тенденция сможет измениться, что будут созданы благоприятные условия для того, чтобы у молодых появилось больше надежды и они смогли вновь обрести смелость и радость деторождения». Лор-врачи — которых на аудиенции у Папы представляли члены Объединения больничных отоларингологов — со своей стороны «лечат те органы, которые необходимы для наших взаимоотношений, благодаря которым мы находимся в контакте друг с другом и с общиной». Вместе с другими медицинскими работниками врачи служат «несущей колонной» для всей страны, подчеркнул Папа Франциск, упомянув в особенности о периоде пандемии, после которой наступила «новая критическая фаза» для системы здравоохранения: медицинского персонала не хватает, а нагрузка на врачей привела к «бегству из медицинских профессий». Экономический кризис отражается на качестве жизни и медиков, и пациентов, что приводит к несвоевременным диагнозам, к отказу от лечения, к тому, что врачи либо оставляют работу, либо уезжают за рубеж. Все это нарушает право на охрану здоровья, зафиксированное в Конституции Итальянской Республики: в Италии общественное здравоохранение всегда было основано на принципах универсальности, равноправия и солидарности, которые сегодня рискуют больше не применяться.

В сфере охраны здоровья есть и другие, не менее тревожные феномены: с одной стороны, это стремление к здоровью любой ценой и утопия полного упразднения болезни, то есть отвержение опыта уязвимости и ограниченности человека; с другой стороны, отказ от заботы о самых слабых, которым иногда предлагается смерть как единственный выход.

«Однако медицина, которая отказывает в лечении и прячется за обесчеловечивающими и обесчеловеченными процедурами, больше не является лечебным искусством».

К больным следует приближаться в духе Доброго самарянина, пояснил Папа: он не отворачивается, но склоняется над раненым человеком и старается облегчить его страдания, не задавая вопросов и не обращая внимания на предрассудки. Ключевое слово в лечении больных — сострадание, подчеркнул Папа, указав на необходимость вложений в сферу здравоохранения, с тем чтобы отношение к труду врачей обуславливало его большую эффективность.