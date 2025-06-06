История милосердия: сёстры-францисканки заботятся о слепых

В польском городке Ляски уже более ста лет сёстры из Конгрегации францисканок — служительниц Креста заботятся о слепых. Они помогают не только телу, но и душе, служат тем, кто потерял зрение, но всё ещё ищет свет и внутреннюю опору.

Их сегодняшняя миссия — продолжение пути, начатого женщиной, которая сама познала тьму. Роза Чацка родилась в 1876 году в знатной польской семье и была наследницей большого поместья. В 18 лет после падения с лошади она начала терять зрение. Один из врачей, не видя надежды, посоветовал ей посвятить себя слепым. Роза не просто приняла это как знак — она сделала его делом всей своей жизни.

Роза Чацка в молодости

В 1917 году Роза Чацка приняла монашеские обеты и основала общину, чьё служение продолжается и по сей день.

В Конгрегации францисканок — служительниц Креста — более 150 сестёр, половина из которых работает в Лясках, заботясь о слепых и слабовидящих детях. Жизнь общины организована по строгому распорядку, где молитва занимает центральное место. Каждое утро сёстры произносят акт Жертвы Креста — особую молитву, напоминающую о долге восполнять духовную слепоту тех, кому они служат.

Центр в Лясках вырос в целую систему поддержки: здесь работают детский сад, начальная школа, лицей, музыкальное училище и курсы профессионального обучения. Но главное — сохраняется то, что заложила Роза Чацка: дух служения, который воспринимается как радость, а не как бремя. В этих стенах каждый ребёнок, даже если он не видит, учится ощущать мир — и себя в нём — не через ограниченность, а через возможности. Потому что настоящая слепота, как говорила сама Роза Чацка, — это не отсутствие зрения, а потеря связи с Богом.

Сёстры и сегодня живут этой истиной и щедро делятся этим светом с другими.

Блаженная Мать Елизавета Роза Чацка

Розу Чацку Церковь провозгласила блаженной, отмечая её уникальный путь, превративший слепоту в способ, чтобы помочь другим.



Источник: русская служба Vatican News