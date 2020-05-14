Испанский кардинал утверждает, будто Папа Франциск поддерживает беатификацию Изабеллы Католички

Испанский кардинал утверждает, будто Папа Франциск поддерживает беатификацию Изабеллы Католички

Май 14, 2020

Папа Римский Франциск попросил возобновить процесс королевы Изабеллы Католички (1451-1504), утверждает в интервью ресурсу Religion Digital испанский кардинал, архиепископ Валенсии Антонио Каньисарес Льовера. Об этом сообщил портал Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch.

По словам архиепископа Валенсийского, в ходе заседания Папской комиссии по Латинской Америке в 2018 году Папа якобы сказал ему, что он хотел бы пересмотра вопроса о церковном прославлении Изабеллы Кастильской, вошедшей в историю как . Понтифик добавил, что причисление королевы к лику блаженных способствовало бы повышению роли женщины в Церкви. «Я сердит на тебя, на Испанию (…), потому что у вас есть женщина, которую вы еще не прославили», – приводит слова Папы Франциска кардинал Каньисарес, поясняя, что речь шла о королеве Изабелле.

Дело о прославлении Изабеллы и ее мужа Фердинанда, которым Папа-испанец Александр VI Борджиа даровал в 1496 году, после отвоевания Гранадского эмирата, титул «католических королей», было открыто в 1958 году в епархии города Вальядолид, являвшегося до 1561 года столицей Испании. В 1972 году, по итогам исторических исследований, процесс беатификации был приостановлен – вопрос был вынесен на рассмотрение богословской комиссии, которой надлежало «более глубоко рассмотреть» эту тему. В 1991 году процесс был заблокирован: историки и теологи сочли, что королева несправедливо обошлась с испанскими иудеями, которых она в 1492 году выслала из страны. По мнению кардинала Каньисареса, несправедливость, совершенная Изабеллой, была «компенсирована» актом испанского правительства от 2015 года, в соответствии с которым всем потомкам евреев, некогда изгнанных из страны, было предоставлено испанское гражданство.

Многие католики в Испании и Латинской Америке почитают королеву Изабеллу за ее вклад в евангелизацию Американского континента, утверждает кардинал. Ведь именно благодаря ее материальной поддержке стала возможна экспедиция Христофора Колумба, открывшего в 1492 году Америку. Среди сторонников прославления благочестивой королевы – архиепископ Мадрида на покое кардинал Антонио Роуко Варела. Комментируя заявления кардинала Каньисареса, испанский священник и журналист Антонио Арадильяс выразил сомнение в том, что жители Южной Америки выступают за канонизацию Изабеллы, поскольку в ходе колонизации в XVI-XVII вв. испанские власти проявляли жестокость по отношению к коренным жителям.

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