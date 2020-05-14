Испанский кардинал утверждает, будто Папа Франциск поддерживает беатификацию Изабеллы Католички

Папа Римский Франциск попросил возобновить процесс беатификации королевы Изабеллы Католички (1451-1504), утверждает в интервью ресурсу Religion Digital испанский кардинал, архиепископ Валенсии Антонио Каньисарес Льовера. Об этом сообщил портал Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch.

По словам архиепископа Валенсийского, в ходе заседания Папской комиссии по Латинской Америке в 2018 году Папа якобы сказал ему, что он хотел бы пересмотра вопроса о церковном прославлении Изабеллы Кастильской, вошедшей в историю как Изабелла Католичка. Понтифик добавил, что причисление королевы к лику блаженных способствовало бы повышению роли женщины в Церкви. «Я сердит на тебя, на Испанию (…), потому что у вас есть женщина, которую вы еще не прославили», – приводит слова Папы Франциска кардинал Каньисарес, поясняя, что речь шла о королеве Изабелле.

Дело о прославлении Изабеллы и ее мужа Фердинанда, которым Папа-испанец Александр VI Борджиа даровал в 1496 году, после отвоевания Гранадского эмирата, титул «католических королей», было открыто в 1958 году в епархии города Вальядолид, являвшегося до 1561 года столицей Испании. В 1972 году, по итогам исторических исследований, процесс беатификации был приостановлен – вопрос был вынесен на рассмотрение богословской комиссии, которой надлежало «более глубоко рассмотреть» эту тему. В 1991 году процесс был заблокирован: историки и теологи сочли, что королева несправедливо обошлась с испанскими иудеями, которых она в 1492 году выслала из страны. По мнению кардинала Каньисареса, несправедливость, совершенная Изабеллой, была «компенсирована» актом испанского правительства от 2015 года, в соответствии с которым всем потомкам евреев, некогда изгнанных из страны, было предоставлено испанское гражданство.

Многие католики в Испании и Латинской Америке почитают королеву Изабеллу за ее вклад в евангелизацию Американского континента, утверждает кардинал. Ведь именно благодаря ее материальной поддержке стала возможна экспедиция Христофора Колумба, открывшего в 1492 году Америку. Среди сторонников прославления благочестивой королевы – архиепископ Мадрида на покое кардинал Антонио Роуко Варела. Комментируя заявления кардинала Каньисареса, испанский священник и журналист Антонио Арадильяс выразил сомнение в том, что жители Южной Америки выступают за канонизацию Изабеллы, поскольку в ходе колонизации в XVI-XVII вв. испанские власти проявляли жестокость по отношению к коренным жителям.