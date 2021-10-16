Глава немецкого епископата высоко оценил деятельность Ангелы Меркель

Президент Немецкой епископской конференции монсеньор Георг Бётцинг высоко отозвался о заслугах уходящего федерального канцлера Ангелы Меркель, отметив в специальном послании по случаю завершения ее мандата «неустанное служение» главы федерального правительства на благо Германии.

Обращаясь к уходящему канцлеру, прелат подчеркивает, что она всегда действовала «с дальновидностью и с поразительной позитивной уверенностью». Будучи христианкой, канцлер всегда умела «ставить в центр людей и походить к управлению страной с глобальной ответственностью».

Епископ Георг Бётцинг отмечает свойственную Ангеле Меркель «жажду познаний и поиск общих подходов к проблемам страны со стороны Церкви и государства». Если Германия сегодня стабильна и не лишена перспектив, то во многом благодаря «уравновешенным, четким и мудрым» действиям канцлера, пишет Бётцинг. Он упоминает также о ее «чутком внимании к этическим вопросам, прежде всего касающимся военных конфликтов», а также о ее «отмеченном человечностью и духом милосердия» подходе к проблеме миграции.

Завершая свое послание, епископ утверждает, что «только в ближайшие годы Германия сможет по-настоящему оценить достижения канцлера Ангелы Меркель».



Источник: Vatican News