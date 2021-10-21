Ирак: крупнейший христианский квартал Ближнего Востока получил право на самоуправление

Анкава – «самый большой христианский квартал Ближнего Востока» – получила статус отдельного муниципалитета. Отныне 60 000 христиан, живущих в этом пригороде Эрбиля, смогу выбирать своего мэра, прочих должностных лиц, получат ряд других возможностей в социальной сфере, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на Cath.ch.

По словам Натаниэля Низара Семаана, сиро-католического архиепископа Надьяба и Эрбиля, трудно переоценить важность этого решения властей Иракского Курдистана для будущего Церкви в регионе.

Придать Анкаве статус самостоятельного христианского района постановил премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани. До последнего времени этот район, на 80% населенный христианами, входил в состав курдской столицы Эрбиля. Решение вступило в силу в начале октября, а предшествовало ему встреча иракского лидера с сиро-яковитским архиепископом Мосула Никодимом Шарафом, сиро-католическим архиепископом Натаниэлем Низаром Семааном и халдо-католическим Эрбиля Башаром Вардой. Христианские иерархи попросили Масрура Барзани предоставить Анкаве «особый статус» в связи с ростом ее населения.

Число жителей Анкавы резко возросло в августе 2014 года, когда сюда прибыли 120 000 христиан с Ниневийской равнины, спасавшихся от джихадистов, захвативших их родные поселения. И хотя многие из них вернулись домой после военного разгрома «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ), значительная часть осталось в пригороде Эрбиля.

В беседе с представителями католического благотворительного фонда «Помощь Церкви в нужде», архиепископ Семаан подчеркнул, что получение Анкавой статуса муниципалитета не должно превратить ее в «христианское гетто», архиепископ Семаан напомнил, что этот населенный пункт – вместе с расположенными на Ниневийской равнине Каракошем и Алькошем – образует своего рода «треугольник» христианских центров в Ираке.

«То обстоятельство, что Анкава стала отдельным районом, поможет нам свидетельствовать о своей вере перед всем Ираком, показывая, что здесь еще есть христиане, – добавил сиро-католический архиерей. Мы не приглашаем других людей с Ниневийской равнины переезжать в Анкаву, но, если они этого заходят, – добро пожаловать. Пусть лучше поселятся в Анкаве, чем эмигрируют из Ирака».



На фото — часовня в лагере беженцев в Анкаве (cath.ch)