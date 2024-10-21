Иоанн Павел II и Ежи Попелушко: свобода в Истине

В субботу 19 октября исполнилось 40 лет со дня мученической кончины блаженного Ежи Попелушко. Печальной годовщине посвящён материал Vatican News.

Вместе со своими соотечественниками и со всей Вселенской Церковью Иоанн Павел II пережил всю драму похищения и смерти отца Ежи Попелушко, погибшего от рук коммунистических служб безопасности в 1984 году. Когда Польша вновь обрела свободу в 1989 году, Папа Войтыла посчитал свидетельство отца Ежи еще более важным для тех времен, чем для периода коммунизма. Папа назвал его святым покровителем польского присутствия в Европе. Газета «Оссерваторе Романо» тогда день за днем сообщала на первой странице о развитии событий.

Иоанн Павел II и отец Ежи Попелушко, по всей вероятности, никогда не встречались. Когда Папа приезжал в Польшу в 1983 году, режим отказал капеллану «Солидарности» в необходимом пропуске. Как и на всех священников его поколения, польский Папа оказал огромное влияние на отца Ежи. Об этом свидетельствуют его проповеди. Иоанн Павел II знал о служении капеллана варшавских рабочих, знал о его проповедях. Он отправлял ему свои приветствия, а также прислал четки Розария.

Во время общей аудиенции и «Ангелуса» Иоанн Павел II просил молиться об отце Ежи и взывал к совести похитителей. После того как ему сообщили, что было найдено тело отца Ежи, Папа очень скоро понял, что это мученичество будет решающим для борьбы Польши за независимость. 31 октября 1984 года на общей аудиенции он сказал: «Христианин призван к победе в Иисусе Христе. Эта победа неотделима от трудностей, от страданий, так же как воскресение Христа неотделимо от Креста. Уже сегодня он победил, даже если лежит на земле». На другой аудиенции он добавил: «Эта смерть – свидетельство. Я молюсь об отце Ежи Попелушко, и еще больше молюсь о том благе, которое произойдет от этой смерти, так же как воскресение происходит от Креста».

Пять лет спустя Польша стала первой страной коммунистического блока, которая вновь обрела свободу. В новых условиях Иоанн Павел II еще раз напомнил соотечественникам о примере отца Ежи. «Пусть к нам будет обращено неустаревающее свидетельство этого священника, важное не только для вчерашнего дня, но и для сегодняшнего, возможно, и даже еще больше», — заявил Папа на общей аудиенции 31 октября 1990 года. С тех пор он упоминал о свидетельстве отца Ежи для того, чтобы показать полякам, как они должны относиться к Европе и к происходящим в ней переменам. 14 февраля 1991 года на аудиенции Леху Валенсе он подчеркнул: «Польша никогда не предавала Европу! Она чувствовала ответственность за сообщество европейских наций. Она ждала от нее помощи, но также могла ради нее умереть». В этом контексте Папа напомнил о несправедливом мире, установленном на Ялтинской конференции. Он подчеркнул, что его нация никогда не соглашалась с этим и не уступила навязанной идеологии и тоталитаризму. «Она защищала свое достоинство и свои права с большими трудностями и ценой великих жертв», — заявил Папа, подчеркнув, что среди прочих символом этого стал отец Ежи.

Иоанн Павел II снова сослался на капеллана «Солидарности» несколько месяцев спустя, после своей поездки на родину. В то время он начал открытую полемику с теми, кто требовал от Польши возвращения в Европу. Он подчеркивал, что полякам не нужно возвращаться в Европу, поскольку они и так уже в ней. «Нам не нужно вступать, потому что мы сами ее создавали, и создавали при больших трудностях, чем те, кому это приписывают или кто отстаивает исключительный “патент европейскости”». <…>. Как Епископ Рима, я хочу выразить протест против подобной квалификации Европы, Западной Европы. Это оскорбляет тот великий мир культуры, христианской культуры, от которой мы черпали и в созидании которой участвовали, участвовали также ценой наших страданий. <…>. Европейская культура была создана мучениками первых трех столетий, и она создавалась также восточными мучениками последних десятилетий, – и в нашей стране тоже. Ее создавал отец Ежи. Он – покровитель нашего присутствия в Европе ценой жертвы его жизни, как Христос. И так же, как Христос, он имеет право на гражданство мира, право на гражданство в Европе, поскольку он отдал жизнь за всех нас». (Проповедь во Влоцлавеке 7 июня 1991 года).

Почему же Иоанн Павел II придавал такое значение свидетельству отца Ежи в новые времена, после краха марксистского тоталитаризма? В определенном смысле сам Папа ответил на этот вопрос, цитируя во время одной из вышеупомянутых аудиенций 1990 года некоторые заявления священника-мученика: «Чтобы оставаться духовно свободным человеком, нужно жить в истине. Жить в истине означает давать свидетельство вовне, узнавать себя в ней и помнить о ней в любой ситуации. Истина неизменна. Истина не может быть разрушена тем или иным решением, той или иной нормой» (31.10.1982). «Поставим же на первое место жизнь в Истине, если не хотим, чтобы наша совесть покрылась плесенью» (27.02.1983).

Первая страница «Оссерваторе Романо» от 1 ноября 1984 г.



Стоит подчеркнуть чрезвычайный интерес ватиканских СМИ того времени к похищению и смерти отца Попелушко. Начиная с 22 октября 1984 года «Оссерваторе Романо» ежедневно сообщала на первой странице о развитии событий. «Вся Польша встревожена судьбой отца Ежи Попелушко», «Польша: часы тревоги за священника»; «Опасения за отца Попелушко. Папа: мир для Польши»: это заголовки в первые дни после похищения. 25 октября ватиканская ежедневная газета сообщила, опять же на первой странице, об аресте похитителей, а на следующий день привела слова генерала Ярузельского, который осудил похищение. В последующих выпусках «Оссерваторе Романо» было приведено очередное воззвание Папы и реакции со всего мира, среди которых знаменательные слова архиепископа Парижского кардинала Жан-Мари Люстиже: «Мы живем в эпоху убийц».



Кшиштоф Бронк

Источник: русская служба Vatican News