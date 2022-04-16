Интервью Папы в преддверии Пасхи: мир выбрал Каина, но Бог не перестаёт спасать мир

В интервью Папы Франциска журналистке итальянского телеканала RAI Лорене Бьянкетти, в специальном выпуске программы «По Его образу и подобию», затрагиваются различные темы: трагедия войны, роль женщин, проблема беженцев, пандемия коронавируса, обмирщение Церкви. Также подчёркивается важность прощения и надежды на христианском пути. В преддверии Пасхи Папа передаёт зрителям наилучшие пожелания. Передает русская служба Vatican News.

Везде, где раздается звук оружия, «мир пребывает в состоянии войны»: Сирия, Йемен и драма «изгнанных рохинджа, лишённых родины», «геноцид Руанды 25 лет назад» – это лишь некоторые из сценариев войны, окрашивающей кровью различные регионы планеты. Мир, объясняет Святейший Отец, «выбрал модель Каина, убившего брата своего».

«В каждом из нас есть что-то хорошее». По словам Папы, это «печать Бога в нас». Господь всегда стремится спасти человека, и не перестаёт делать это до самого конца, ибо в каждом Он посеял что-то хорошее. Этот посев был совершён и в Каине, но брат Авеля, напоминает Папа, был виновен в поступке, ставшем частью насилия: именно с помощью такого действия ведётся война.

Война многолика

Дьявол, убеждённо подчёркивает Папа, – это не миф, а реальность. Лукавый «обольститель» показывает человеку «нечто прекрасное в грехе» и «ведёт к греху»: «Если бы грехи были безобразны, если бы в них не было чего-то прекрасного, никто бы не грешил». По словам Папы, «кто-то развязывает войны, разрушает жизни других, эксплуатирует людей в их труде». Эксплуатация – тоже война, и она, а не только танки, тоже приводит к разрушениям. Дьявол «всегда стремится к разрушению», ибо человек – это образ Божий. Когда Иисус умирает, Он возвращается к Небесному Отцу, но Он продолжает присутствовать в каждом эксплуатируемом человеке, страдающем от войн, разрушений, торговли людьми. «Сколько женщин, – подчёркивает Святейший Отец, – являются жертвами работорговли в Риме и в больших городах! Это дело рук зла. Это война».

Каждый человек может сеять разрушение

Следующий ответ Папы Франциска предваряется фразой русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского, которую процитировала журналистка Лорена Бьянкетти: «Дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей». Именно там, подчёркивает Святейший Отец, происходит сражение. Вот почему нам так нужны кротость и смиренная молитва Богу: «Я грешник, но Ты спаси меня, помоги мне!». Каждый из нас, объясняет Папа, способен повторить поступки «тех, кто разрушает и эксплуатирует». Грех – это «возможность для нашей слабости, но также и гордыни».

Сила женщин

Лорена Бьянкетти спрашивает:«Насколько важна активная роль женщин для конкретного созидания мира?». Женщины, по словам Папы, обладают великой силой. «Иисус – жених Церкви, а Церковь – женского рода». Матерь «способна сопровождать своих детей до конца», например, Пресвятая Богородица и женщины у подножия Креста. Женщины понимают, что значит истоки жизни и смерть; «Они говорят на этом языке». Напомнив о злободневной проблеме эксплуатации и насилия в отношении женщин, Папа подчёркивает, что женщины очень сильны. У подножия Креста ученики разбегаются, но женщины, которые следовали за Христом всю Его жизнь, остаются. «По дороге на Голгофу Иисус задерживается перед группой женщин. Они, – отмечает Папа, – способны плакать».

Беженцев продолжают делить на классы

Ведущая телепрограммы «По Его образу и подобию» вспоминает сцены бегства беженцев из Украины, а также конкретный ответ, полученный этими людьми в знак гостеприимства и солидарности. Лорена Бьянкетти спрашивает: «Разрушило ли это стены безразличия и предрассудков в отношении беженцев из других частей света? Или до сих пор делят беженцев на раздражающие категории?» К сожалению, это правда, отвечает Папа, беженцев продолжают делить на классы и по цвету кожи, и это является уродливым знаком расизма. Даже Иисус, напоминает Святейший Отец, «в детстве был мигрантом и беженцем в Египте, спасаясь от смерти».

Война чудовищна

Затем размышления Папы возвращаются к Голгофе. На крестах распинаются люди, израненные войной, «из стран Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, Азии». «Несколько лет назад, – добавляет Святейший Отец, – я сказал, что мы живем в условиях фрагментарной Третьей мировой войны. Мы ничему не научились». Епископ Рима вспоминает, в частности, свои визиты в святилище в Редипулье и на военное кладбище в Анцио: «Я смотрел, я плакал». Напоминая о мемориальных мероприятиях 2019 года по случаю 75-й годовщины высадки в Нормандии, Папа подчёркивает, что «война растёт с потерянными жизнями наших детей»: «Вот почему я заявляю, что война – это чудовищность! Посетим эти кладбища, которые как раз и являются жизнью этой памяти».

Мы забыли лексикон мира

В одном из вопросов, заданных журналисткой Лореной Бьянкетти, ещё раз присутствует трагический контекст войны: почему люди не извлекли уроков из прошлого и продолжают использовать оружие для решения своих проблем? Папа Франциск ответил, что понимает «правителей государств, которые покупают оружие»: «Я не оправдываю их, но понимаю их». «Мы должны защищаться», потому что мир следует примеру Каина. Но речь идёт о «демоническом шаблоне», который приводит к тому, что «люди убивают друг друга ради власти, безопасности, ради желания многого другого», и «если бы практиковалась модель мира, в этом не было бы необходимости». Существует также множество «сокрытых войн, удалённых от нас». Люди забыли о лексиконе мира, хотя нет недостатка в попытках заставить оружие замолчать. «Мы говорим о мире. Организация Объединённых Наций сделала всё, но безуспешно».

Необходимы женщины, чтобы бить тревогу

Папа вспоминает, что в Евангелии была одна женщина, о которой мало говорится. Это – жена Пилата, которая просила мужа «не вмешиваться в дела этого праведника». Но Пилат не слушает её «женских советов». Эта женщина, отмечает Святейший Отец, видела и понимала драму издалека. «Возможно, она была матерью и обладала особой женской интуицией», – объясняет Папа. «Власть способна менять мнение людей с воскресенья по пятницу. Осанна воскресенья становится в пятницу ‘Распни его!’. Такова наша повседневность. Чтобы забить тревогу, нужны женщины».

Прощать и просить о прощении

Как простить всех тех, кто причиняют нам боль, убивают невинных, причиняют боль не только физическую, но и психологическую? Отвечая на этот вопрос, Папа подчёркивает, что прощение имеет Божественный корень: «Если я не совершил этого зла, то лишь потому, что Он остановил меня Своей десницей, Своим милосердием. Поэтому я не могу осуждать того, кто приходит просить о прощении. Я обязан всегда прощать. Каждый из нас может сказать это о себе».

Надежда никогда не разочаровывает

Другой вопрос касается всех, кто – также из-за пандемии COVID-19 – лишился работы. Какие слова надежды, спрашивает ведущая телепрограммы «По Его образу и подобию», Вы хотите им дать? «Ключевым словом, – подчёркивает Папа, – является надежда», сила, которая представляет собой «тяготение к будущему, к Небесам». «Надежда никогда не разочаровывает, но помогает ждать». Даже если надежда незаметна, объясняет Папа Франциск, «она помогает обрести верный путь». Иметь надежду – вовсе не значит обманывать себя и не значит «читать по ладоням». Наоборот, надежда – это якорь, уверенность, которую не следует путать с оптимизмом. Иметь надежду означает «идти навстречу жизни».

Пасхальные пожелания Папы Римского

Интервью завершается пожеланиями Папы Франциска на Пасху: «Я желаю не терять надежды. Истинная надежда, которая не разочаровывает, состоит в том, чтобы просить о благодати слёз, но слёз радости, утешения и надежды. Попросим же апостола Петра научить нас плакать, как он».