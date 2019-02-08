Интенция Папы на февраль: молитва о жертвах насилия (ВИДЕО)

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала видеопослание, в котором Папа Франциск прокомментировал свои молитвенные прошения на февраль.

Накануне дня памяти святой Джузеппины Бахиты Епископ Рима призывает верующих всего мира молиться, «чтобы к жертвам торговли людьми, принудительной проституции и насилия относились с великодушием». Этих людей, отмечает Папа, мы ежедневно видим по телевизору и в газетах: их называют экономическими мигрантами, беженцами, нелегалами, приезжими, перемещёнными лицами, несовершеннолетними без сопровождения взрослых или как-то иначе, часто забывая, что они прежде всего — люди.

Это миллионы переселенцев, которые ежедневно покидают свои земли из-за войны, голода, политических или религиозных репрессий или крайней нищеты, сталкиваясь со всякого рода злоупотреблениями, подчёркивает Святейший Отец. При этом мы не видим преступных организаций, которые наживаются у них за спиной, порабощая мужчин, женщин и детей трудовым или сексуальным насилием, для торговли органами, для попрошайничества или совершения преступлений.

Святейший Отец напоминает, что рабство «не является чем-то новым» и «никто не вправе умывать руки, если не хочет каким-то образом стать сообщником этого преступления против человечества».

Источник: Vatican News