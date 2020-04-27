Институт святого Фомы запускает в 2020/2021 гг. новую учебную программу «Основы целостной личности»

Новую уникальную учебную программу «Основы целостной личности» предлагает в следующем учебном году Институт святого Фомы. В течение двух семестров преподаватели из МГУ, РГГУ, НИУ ВШЭ, СФИ и академических институтов буду знакомить обучающихся с аспектами антропологии, способствующими свободному развитию личности. Наряду с этой программой Институт св. Фомы приглашает новых слушателей на программу «Основы религиоведения», которая уже была успешно апробирована. О двух основных учебных программах, об особенностях этого учебного заведения, о внеучебной работе Института рассказали его директор о. Штефан Липке SJ и сотрудник о. Себастьян Прието SJ на Дне открытого окна, который состоялся 25 апреля в онлайн-режиме на платформе Zoom. Сообщает корреспондент Благовест-инфо Юлия Зайцева.

О. Штефан кратко рассказал об истории Института св. Фомы, который был создан в Москве еще в 1991 году как колледж католической теологии. В 1997 году Институт перешел в ведение «Общества Иисуса». В первые годы это было учебное заведение для католиков, но вскоре свои образовательные программы Институт предложил всем заинтересованным слушателям, независимо от конфессии и от какого-либо исповедания, а в наши дни – и независимо от места проживания, т.к. онлайн-технологии дают возможность приобщиться к обучению заочно. Многие годы Институт св. Фомы в рамках своей уникальной образовательной программы уделяет особое внимание диалогу в межкультурной, межэтнической, межконфессиональной среде в атмосфере взаимоуважения и свободы – это всегда подчеркивают руководители и сотрудники Института. Здесь изучают западное и восточное христианство, рассматривают религию в ее философском, социологическом, антропологическом, психологическом аспектах и творческом выражении.

О. Штефан Липке подробно рассказал о новой программе, которая вобрала в себя всё лучшее, что уже было включено в программы прошлых лет: «Личностный и духовный рост: ориентиры в пути» и «Психология и духовное развитие человека» – это говорит об особом и последовательном внимании сотрудников Института к проблеме человеческой личности. Новая программа «Основы целостной личности» состоит из двух частей. В первом семестре акцент будет сделан на междисциплинарном подходе к феномену личности, будут рассмотрены человек и человеческое сообщество в философии, теологии, психологии, в праве и искусстве. В этой части программы будут прочитаны курсы: «Становление личности и возрастная психология», «Концепция целостной личности», «Философская антропология», «Антропология Ветхого Завета», «Введение в социальную психологию», «Образ личности в художественной литературе», «Введение в семейную психологию», «Концепция личности в праве», «Образ личности в живописи».

Второй семестр будет нацелен на практические аспекты развития личности в разных жизненных сферах. Слушатели получат практические навыки и рекомендации работы с человеком и группами, ознакомившись с курсами: «Введение в теорию расстройств личности», «Антропология Нового Завета», «Богословская антропология», «Целостность личности и защита от насилия», «Психология телесности», «Основные направления психотерапии», «Духовное сопровождение: помощь при становлении и восстановлении личности», «Этика личности: пограничные случаи». Непременный элемент новой программы – взаимные супервизии, которые будут и в первом, и во втором семестре.

К преподаванию привлечены известные религиоведы, философы, психологи, библеисты, искусствоведы, а также священники-иезуиты: о. Себастьян Прието SJ читает антропологию Ветхого Завета; о. Штефан Липке SJ – «Концепцию целостной личности» и курсы, связанные с литературой; за духовное сопровождение отвечает о. Виктор Жук SJ, пограничные случаи развития личности с точки зрения этики проанализирует о. Петр Ашик SJ. Директор Института подчеркнул: не стоит рассчитывать на то, что, прослушав данную программу, сдав все зачеты и экзамены, человек станет профессиональным психологом. Нет, программа дает основы знаний, которые помогают сориентироваться в комплексе проблем, связанных с формированием личности.

Вторая программа «Основы религиоведения» ставит своей задачей ознакомить обучающихся с основами мировых религий и предложить знания, навыки и ценности, необходимые для диалога в межкультурной и межрелигиозной среде. В первом семестре внимание уделяется разнообразию религий в истории, в современности, в культе и культуре. Во втором семестре будут затронуты проблемы богословия, философии религии, социологии и этики.

О. Штефан пояснил, что Институт св. Фомы – негосударственное учреждение дополнительного профессионального образования, которое предлагает услуги по повышению квалификации и дополнительным общеобразовательным программам. Услуги платные: обучение по каждой из программ стоит 19 тыс. рублей (за один семестр), занятия проходят по субботам с 10 до 17 часов. Имеющие базовое профильное гуманитарное образование могут по окончании получить удостоверение о повышении квалификации, а не имеющие такого образования получат диплом об освоении дополнительной общеобразовательной программы.

О. Себастьян Прието SJ рассказал о разнообразных внеучебных мероприятиях Института, в которых могут принять участие не только обучающиеся и, разумеется, не только католики, но все желающие: это почти ежедневная Месса, регулярные реколлекции (молитвенные встречи, которые позволяют познакомиться с духовностью Ордена Иисуса и молитвенными практиками иезуитов), киноклуб, испанский клуб (общение на испанском языке для изучающих), занятия по органной музыке и церковному пению (проходят в сотрудничестве с музыкантами Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии).

На Дне открытого окна особое внимание было уделено также богатейшей библиотеке Института, которая включает в себя 15 тысяч томов русских и зарубежных изданий по религии, религиоведению, богословию, истории, философии, искусству и другим областям гуманитарного знания.

Директор Института сообщил, что приемная комиссия начинает свою работу 2 июня 2020 г. «в любом случае»: если ограничения по коронавирусу будут сняты, то очно, если нет – онлайн. По всем вопросам предложено обращаться на электронную почту Института и его директора: foma@jesuit.ru, stephanlipkesj@gmail.com.

В завершение Дня открытого окна сотрудники Института приготовили для участников остроумный и полезный сюрприз: были разыграны защитные маски с логотипом Института св. Фомы.