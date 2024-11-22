Информационное сообщение о заседании Пленарного собрания ККЕР в Калининграде

С 19 по 22 ноября в Доме паломника им. монс. Ежи Стецкевича в Калининграде состоялось заседание Конференции католических епископов России в составе: Архиепископ Павел Пецци FSCB, митрополит и ординарий Архиепархии Божией Матери в Москве, председатель; Епископ Кирилл Климович, ординарий Епархии св. Иосифа в Иркутске, вице-председатель; Епископ Клеменс Пиккель, ординарий Епархии св. Климента в Саратове; Епископ Николай Дубинин OFMConv, вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве; Штефан Липке SJ, назначенный вспомогательный епископ Епархии Преображения Господня в Новосибирске, секретарь ККЕР. Также во встрече принял участие советник Апостольской нунциатуры монс. Мислав Ходжич, представлявший Апостольского нунция Архиепископа Джованни Д’Аниелло. По уважительной причине отсутствовал Епископ Иосиф Верт SJ, ординарий Епархии Преображения Господня в Новосибирске.

Как уже стало традицией, перед началом заседания епископы провели день молитвы и сосредоточения.

21 ноября епископы отслужили торжественную Мессу, соединившись в молитве с общиной католиков Калининградской области и с семьями. Это богослужение было приурочено к завершающемуся общероссийскому Году семьи. Не только в этом году, посвященном семье, но и во всякое время, семья, как малая, домашняя Церковь, живет благодатью Божией и делится ею.

Перед лицом ситуации современного мира епископы вновь обращаются к верным с призывом неустанно молиться о мире и трудиться ради него, заботясь о духовном и телесном благе каждого человека.

ККЕР выразила признательность Папе Франциску за синодальный процесс, который не закончился с завершением Синода епископов в Риме, но продолжается через активное участие всех верных. Архиепископ Павел Пецци, принимавший участие в Синоде епископов, подытожил его плоды таким образом: «Синодальность придаёт непрерывность процессу, объединяющему общение и миссию, в том смысле, что синодальность позволяет общению не замкнуться в самоутверждении и самодостаточности, а миссии позволяет быть более творческой и целостной. Таким образом синодальность может содействовать развитию братских отношений в мире в перспективе созидания Царства Божия, помогать миру возрастать в дружбе и общении. Первый признак того, что наша жизнь вовлечена в синодальность, — это то, что в нас растут вкус и желание слушать, чтобы слышать голос Духа. Дух направляет нас к событию Христа, присутствующего и действующего в общении Церкви. Слушание влечет за собой также пережитую на опыте принадлежность к общению друг с другом; слушание подтверждает, что мы признаем авторитет, который, по сути, пребывает в полном общении мистического Тела Христова, в полном общении Народа Божия, его единстве».

Для заботы о литургической жизни общин епископы намерены продолжить подготовку подходящих кандидатов к служению поставленных чтецов и аколитов.

Поддержав служение председателя Комиссии по благотворительности, Епископа Клеменса Пиккеля, ККЕР приняла решение содействовать более интенсивному сотрудничеству между епархиальными отделениями Благотворительной службы «Каритас» и служением милосердия.

Новым председателем Комиссии по защите детей и уязвимых лиц при ККЕР был назначен епископ-номинат Штефан Липке. Его также попросили изучить вопрос усиления служения Церкви в сфере миграции, в частности заботы о католиках-иностранцах, проживающих в России.

Конференция обсудила вопрос отношений между Церковью и государством, в частности в связи с законопроектом о запрете проведения богослужений в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов. Епископы разделяют опасения, высказанные по этому поводу представителей других конфессий, и намерены представить свое мнение представителям законодательной власти в письменном виде.

В преддверии Юбилейного года под лозунгом «Паломники надежды» епископы с радостью сообщают, что список иконы Salus Populi Romani («Спасение народа Римского»), освященный Папой Франциском для Церкви в России, вскоре прибудет в нашу страну. В присутствии этой иконы в воскресенье, 29 декабря 2024 г., в Москве будет совершено торжественное открытие Юбилейного года. Вслед за этим икона будет пребывать в Епархии Преображения Господня в Новосибирске (до конца марта), в Епархии святого Иосифа в Иркутске (с конца марта по конец июня), в Архиепархии Божией Матери в Москве (с конца июня по конец сентября), и в Епархии св. Климента в Саратове (с конца сентября по 27 декабря). В последний день Юбилейного года, 28 декабря 2025 г., икона будет постоянным образом установлена в Кафедральном соборе в Москве.

В течение Юбилея в отдельных епархиях состоятся конгрессы на следующие темы: «Матерь призваний» (1 февраля 2025 г. в Новосибирске, накануне хиротонии епископа Штефана Липке и следующего заседания ККЕР); «Матерь надежды» (Епархия св. Иосифа, дата уточняется); «Матерь Церкви» (Санкт-Петербург, 12–14 сентября); «Матерь милосердия» (г. Маркс, 21–23 ноября, накануне заседания ККЕР). В конгрессах помимо верных из собственной епархии примут участие также небольшие делегации от других епархий.

Кроме того, все кафедральные соборы, а также и некоторые другие храмы, установленные по решению архиереев, станут юбилейными храмами, посещение которых, при соблюдении соответствующих норм, позволит получить полную индульгенцию в любой день между 29 декабря 2024 г. и 28 декабря 2025 г.; общий список юбилейных храмов будет опубликован на сайте ККЕР.

С 14 по 20 октября 2025 года состоится всероссийское паломничество в Рим, о подробностях которого будет объявлено вскоре.

Следующее заседание Пленарного собрания ККЕР запланировано на 3–5 февраля 2025 г. в Новосибирске.



Калининград, 22 ноября 2024 г.

Архиепископ Павел Пецци

Председатель

Епископ-номинат Штефан Липке SJ

Секретарь

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве