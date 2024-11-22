Информационное сообщение о заседании Пленарного собрания ККЕР в Калининграде

Информационное сообщение о заседании Пленарного собрания ККЕР в Калининграде

Ноябрь 22, 2024

С 19 по 22 ноября в Доме паломника им. монс. Ежи Стецкевича в Калининграде состоялось заседание Конференции католических епископов России в составе: Архиепископ Павел Пецци FSCB, митрополит и ординарий Архиепархии Божией Матери в Москве, председатель; Епископ Кирилл Климович, ординарий Епархии св. Иосифа в Иркутске, вице-председатель; Епископ Клеменс Пиккель, ординарий Епархии св. Климента в Саратове; Епископ Николай Дубинин OFMConv, вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве; Штефан Липке SJ, назначенный вспомогательный епископ Епархии Преображения Господня в Новосибирске, секретарь . Также во встрече принял участие советник Апостольской нунциатуры монс. Мислав Ходжич, представлявший Апостольского нунция Архиепископа Джованни Д’Аниелло. По уважительной причине отсутствовал Епископ Иосиф Верт SJ, ординарий Епархии Преображения Господня в Новосибирске.

Как уже стало традицией, перед началом заседания провели день молитвы и сосредоточения.

21 ноября епископы отслужили торжественную Мессу, соединившись в молитве с общиной католиков Калининградской области и с семьями. Это богослужение было приурочено к завершающемуся общероссийскому Году семьи. Не только в этом году, посвященном семье, но и во всякое время, семья, как малая, домашняя Церковь, живет благодатью Божией и делится ею.

Перед лицом ситуации современного мира епископы вновь обращаются к верным с призывом неустанно молиться о мире и трудиться ради него, заботясь о духовном и телесном благе каждого человека.

ККЕР выразила признательность Папе Франциску за синодальный процесс, который не закончился с завершением Синода епископов в Риме, но продолжается через активное участие всех верных. Архиепископ Павел Пецци, принимавший участие в Синоде епископов, подытожил его плоды таким образом: «Синодальность придаёт непрерывность процессу, объединяющему общение и миссию, в том смысле, что синодальность позволяет общению не замкнуться в самоутверждении и самодостаточности, а миссии позволяет быть более творческой и целостной. Таким образом синодальность может содействовать развитию братских отношений в мире в перспективе созидания Царства Божия, помогать миру возрастать в дружбе и общении. Первый признак того, что наша жизнь вовлечена в синодальность, — это то, что в нас растут вкус и желание слушать, чтобы слышать голос Духа. Дух направляет нас к событию Христа, присутствующего и действующего в общении Церкви. Слушание влечет за собой также пережитую на опыте принадлежность к общению друг с другом; слушание подтверждает, что мы признаем авторитет, который, по сути, пребывает в полном общении мистического Тела Христова, в полном общении Народа Божия, его единстве».

Для заботы о литургической жизни общин епископы намерены продолжить подготовку подходящих кандидатов к служению поставленных чтецов и аколитов.

Поддержав служение председателя Комиссии по благотворительности, Епископа Клеменса Пиккеля, ККЕР приняла решение содействовать более интенсивному сотрудничеству между епархиальными отделениями Благотворительной службы «Каритас» и служением милосердия.

Новым председателем Комиссии по защите детей и уязвимых лиц при ККЕР был назначен епископ-номинат Штефан Липке. Его также попросили изучить вопрос усиления служения Церкви в сфере миграции, в частности заботы о католиках-иностранцах, проживающих в России.

Конференция обсудила вопрос отношений между Церковью и государством, в частности в связи с законопроектом о запрете проведения богослужений в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов. Епископы разделяют опасения, высказанные по этому поводу представителей других конфессий, и намерены представить свое мнение представителям законодательной власти в письменном виде.

В преддверии Юбилейного года под лозунгом «Паломники надежды» епископы с радостью сообщают, что список иконы Salus Populi Romani («Спасение народа Римского»), освященный Папой Франциском для Церкви в России, вскоре прибудет в нашу страну. В присутствии этой иконы в воскресенье, 29 декабря 2024 г., в Москве будет совершено торжественное открытие Юбилейного года. Вслед за этим икона будет пребывать в Епархии Преображения Господня в Новосибирске (до конца марта), в Епархии святого Иосифа в Иркутске (с конца марта по конец июня), в Архиепархии Божией Матери в Москве (с конца июня по конец сентября), и в Епархии св. Климента в Саратове (с конца сентября по 27 декабря). В последний день Юбилейного года, 28 декабря 2025 г., икона будет постоянным образом установлена в Кафедральном соборе в Москве.

В течение Юбилея в отдельных епархиях состоятся конгрессы на следующие темы: «Матерь призваний» (1 февраля 2025 г. в Новосибирске, накануне хиротонии епископа Штефана Липке и следующего заседания ККЕР); «Матерь надежды» (Епархия св. Иосифа, дата уточняется); «Матерь Церкви» (Санкт-Петербург, 12–14 сентября); «Матерь милосердия» (г. Маркс, 21–23 ноября, накануне заседания ККЕР). В конгрессах помимо верных из собственной епархии примут участие также небольшие делегации от других епархий.

Кроме того, все кафедральные соборы, а также и некоторые другие храмы, установленные по решению архиереев, станут юбилейными храмами, посещение которых, при соблюдении соответствующих норм, позволит получить полную индульгенцию в любой день между 29 декабря 2024 г. и 28 декабря 2025 г.; общий список юбилейных храмов будет опубликован на сайте ККЕР.

С 14 по 20 октября 2025 года состоится всероссийское паломничество в Рим, о подробностях которого будет объявлено вскоре.

Следующее заседание Пленарного собрания ККЕР запланировано на 3–5 февраля 2025 г. в Новосибирске.


, 22 ноября 2024 г.

Архиепископ Павел Пецци
Председатель

Епископ-номинат Штефан Липке SJ
Секретарь

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна