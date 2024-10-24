Епископ Паскалис Шюкур отказался от возведения в кардиналы

Папа Франциск удовлетворил просьбу монс. Паскалиса Бруно Шюкура, епископа Богорского (Индонезия), не возводить его в кардинальское достоинство, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на пресс-службу Ватикана. Ранее епископа обвинили в том, что он недолжным образом реагировал на случай злоупотребления в своем диоцезе.

Отказ от возведения в кардиналы перед консисторией – не первый случай за время понтификата Франциска. Так, в 2022 году Папа назвал имя бельгийского епископа Люка Ван Лооя среди будущих кардиналов, но тот так и не получил алую биретту, поскольку это могло бы «оскорбить» жертв домогательств. Показательно, что биография Ван Лооя была безупречна: его никогда не обвиняли ни в домогательствах, ни в укрывательстве виновных в таких преступлениях. Однако группа церковных правозащитников заявила, что он «закрывал глаза на некоторые случаи злоупотреблений».

Что касается 62-летнего епископа-францисканца Шюкура, то лично его тоже никто не обвиняет в аморальном поведении. Тем не менее в 2020 году индонезийская пресса сообщила, что прелат проявил излишнюю доверчивость по отношению к лже-монаху, совращавшему воспитанников сиротского дома.

Речь шла о некоем британце по имени Лукас Лаки Нгалнгола, именовавшем себя «брат Анджело». В 2022 году индонезийский суд приговорил его к 14-ти годам тюрьмы за сексуальные домогательства к мальчикам – воспитанникам им же основанного приюта на территории епархии Богора. Епископ Шюкур был в то время и остается по сей день ординарием этой епархии.

В интервью журналу «Темпо» в августе 2020 года прелат признал, что был введен в заблуждение самозванцем, который выдавал себя за монаха несуществующего ордена, якобы действовавшего на Филиппинах. Подчеркнув, что он не принимал лже-монаха в клир своей епархии, епископ Шюкур подтвердил, что не стал проверять, признан ли «Орден миссионеров Любви Святых Таин» Ватиканом.

Таким образом, в ходе предстоящей 7 декабря консистории Священную коллегию Римской Церкви пополнят не 21, а 20 новых кардиналов.