Иконография Непорочного Зачатия от Джотто до XIX века

«Блаженная Дева Мария была с самого первого момента Своего Зачатия, особой благодатью и расположением Всемогущего Бога, ввиду заслуг Иисуса Христа, Спасителя рода человеческого, сохранена не запятнанной никаким пятном первородного греха». Этот отрывок из буллы Ineffabilis Deus, обнародованной блаженным Папой Пием IX в 1854 году, резюмирует догму в отношении характера, границ и смысловой субстанции Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Будучи потомком Адама, даже Пресвятая Богородица – как и всё человечество – должна была нести в себе первородный грех. Однако именно для Неё было сделано исключение: в качестве «обители Бога», она была предохранена от греха, согласно истине Откровения.

Вдохновенные писатели и Отцы ранней Церкви провели параллель между праматерью Евой и Пресвятой Девой Марией. Иустин, Ириней и Тертуллиан устанавливают чрезвычайно ясную и вполне оправданную аналогию: подобно тому, как Ева вышла чистой из рук Бога, Мария – из тех же рук – должна была выйти непорочной. Если прародители были главными героями felix culpa, «благословенной вины», которая приводит в ход божественный замысел спасения, Дева Мария освобождается от первородного греха с момента Своего зачатия.

Святой Августин в контексте борьбы с пелагианством утверждает, что «за исключением Девы, все главные герои Ветхого Завета, даже праведники, согрешили… Дева обрела благодать чистоты за то, что Она заслужила зачать и родить Того, Кто лишён греха» (De natura et gratia, 36). Августин, в частности, полемизировал с Юлианом Экланским, который утверждал, что согласно теории универсальности первородный грех должен был подчинить даже и Марию господству сатаны. Отвечая на эти доводы, Святой Епископ решительно заявляет: «Мы не считаем, что Мария неподвластна лукавому по Своему рождению, а потому, что это условие растворяется по благодати возрождения» (Contra Iulianum, 4,22). Совершенно ясно, что в этих двух предложениях святой Августин ссылается на Божественную благодать освобождения и говорит не столько о прощении грехов, сколько об исключительном акте Бога, который защитил Божью Матерь. В соответствии с этим подходом, с более или менее заметными исправлениями и вариациями, догма о Непорочном Зачатии вошла в западную и восточную Литургию и, прежде всего в византийскую, армянскую, сирийскую, халдейскую и коптскую. Праздник отмечался соответственно 8 и 9 декабря на Западе и на Востоке.



Начиная с VIII века, истину Непорочного Зачатия стали ассоциировать со сценой встречи праведных Иоакима и Анны у Золотых ворот в Иерусалиме: данный эпизод указывает на начало жизни Марии. Этот удачный образ появляется также в кодексах монахов Горы Афон; он же входит в декоративную художественную программу, которую знаменитый мастер Джотто ди Бондоне задумал для «Капеллы» Скровеньи» в Падуе. Живописный цикл выполнялся между 1303 и 1305 годами, и он содержит в себе истории Иоакима и Анны в самом верхнем ряду правой стены. Эти истории вдохновлены апокрифическими писаниями и, в частности, Протоевангелием Иакова, Евангелием Псевдо-Матфея и De Nativitate Mariae («Книгой детства Марии»), которые со временем сольются в «Золотую Легенду» Якопо да Варацце (Иакова Ворагинского). Согласно древним источникам, праведный Иоаким, – изгнанный из Храма, поскольку, будучи уже немолодым, всё еще оставался бездетным, – укрылся среди пастухов; а праведная Анна, которая была, в отсутствие скрывшегося мужа была приравнена к вдовам, тем не менее получила от ангела весть о своём будущем материнстве. Картина Джотто как бы «фотографирует» момент, когда готовые по откровению свыше воссоединиться супруги встречаются перед Золотыми воротами Иерусалима (Ша’ар А-Рахамим). Слева подходит Иоаким, за ним следует пастух, в то время как Анну сопровождает группа женщин в роскошных одеждах. Всё представление сфокусировано на ласковом поцелуе, которым супруги обмениваются на мосту. На дальнем плане изображены монументальные врата, при написании которых мастер, кажется, вдохновлялся ​​Аркой Августа в Римини (что может служить доказательством пребывания Джотто в этом городе прежде его прибытия в Падую). Пирамидальная организация иконографической структуры сцены достигает своего стилистического накала в женщине, закутанной в чёрное покрывало. Этот цвет Джотто использовал крайне редко, поэтому здесь иногда усматривают намёк на вдовий статус Анны до возвращения Иоакима.



В конце XV века зарождается настоящая иконография Непорочного Зачатия: в её центре всегда находится Пресвятая Дева, которая по Божественной воле нисходит на землю. Эту же сцену мы видим на картине Луки Синьорелли в Домском соборе Кортоны, а также на холсте Антонио Сольяни, в настоящее время хранящемся в музее Уффици во Флоренции. В XVI веке эта иконография была расширена: испанский мастер Хуан де Хуанес (1507-1576) написал картину для церкви иезуитов в Валенсии, на которой появляется образ молящейся Девы в белых одеждах на фоне луны. Живописец задумал показать Марию pulchra ut luna, (прекрасную, как луна), предстоящей Пресвятой Троице т венчаемой царской короной. Это изобразительное решение было продолжено мастерами Людовико Карраччи (в картине из Пинакотеки Болоньи) и Гвидо Рени (на холсте из галереи Хоутон-холла под Лондоном). Свой апофеоз иконография Непорочного Зачатия нашла в знаменитом полотне авторства Джованни Баттисты Тьеполо (1696-1770). Эта написанная маслом картина была завершена в 1768 году, и в настоящее время она хранится в мадридском музее Прадо. Художник изобразил Пресвятую Богородицу в окружении ангелов, с короной из сияющих звезд и с парящим на ней Святым Духом в виде голубя. Дева Мария облачена в белое платье с накидкой небесно-голубого цвета; она топчет змея (символ лукавого), который ползает по земному шару, окруженному розами и лилиями. Так художник иносказательно изобразил l’hortus conclusus, «оазис чистоты», воплощённый в Деве Марии. Детальный анализ картины информирует нас о подробной и сложной символической системе, которая выстроена вокруг догмата о Непорочном Зачатии. Облака, херувимы, лилии, розы часто бывают связаны с образом Марии, однако пояс, который перехватывает на талии белое платье, является явным намёком на богословское наследие святого Франциска Ассизского. Следует отметить, что эта картина была заказана вместе с другими шестью алтарными полотнами Карлом III Испанским для церкви Святого Пасхалия в Аранхуэсе, которая первоначально была францисканским монастырем. Земной шар, на котором стоит Богоматерь, представляет собой вселенную, в то время как полумесяц и корона из звёзд относятся к «Жене, облаченной в солнце», из Книги Откровения Святого Иоанна Богослова (Откр 12,1-2). С другой же стороны, луна является символом целомудрия и чистоты. Обелиск, виднеющийся в отдалении одесную Богородицы, сияет солнечным светом и кажется изготовленным из слоновой кости, также символизирующей чистоту и непорочность. На преодоление первородного греха, как уже было сказано, указывает изображение попранного змея с яблоком в пасти. Пальма и зеркало у стоп Жены содержат аллюзии соответственно на триумфальную победу и незапятнанное целомудрие.

Описанная иконография Непорочного Зачатия получила чрезвычайное распространение по всей Европе и достигла своей кульминации в величественной бронзовой статуе авторства Джузеппе Обичи. Монумент является смысловой точкой впечатляющей сценографии, созданной архитектором Луиджи Полетти (1792-1869) на римской площади Миньянелли, рядом с Площадью Испания и зданием Конгрегации Пропаганда-Фиде. Статуя водружена на 12-метровой мраморной колонне. Ее изготовили по заказу короля Обеих Сицилий Фердинанда II. В то время монарх стремился положить конец кризису, вызванному кинейской войной. Колонна, возведённая специально в память о догмате Непорочного Зачатия, была воздвигнута в 1854 году, в годы понтификата Папы Пия IX прямо перед посольством Испании при Святейшем Престоле; тем самым подчёркивалась важная роль этой католической страны в определении Богородичного догмата. Высокое мраморное основание монумента украшено четырьмя статуями ветхозаветных пророков: Давида, Исаии, Иезекииля и Моисея. Сама колонна была обретена в ходе раскопок, проведённых в 1777 году при монастыре Санта-Мария-Делла-Кончеционе на Марсовом Поле в Риме. Как уже было сказано, статуя Пресвятой Девы была создана Джузеппе Обичи, художником из провинции Модены; там он посещал семинарию и Академию изящных искусств. С 1837 года художник жил и работал в Риме, где и умер в 1878 году.



Статуя была водружена на колонну 8 декабря 1857 года: под руководством архитектора Луиджи Полетти 200 пожарных подняли эту фигуру. С тех пор, начиная с 1938 года, 8 декабря ежегодно проводится красивый ритуал: пожарные приносят цветы в дар Пресвятой Богородице, а Папа Римский возносит молитвы у подножия монумента Непорочного Зачатия. В этот день Преемник Святого Петра проделывает своеобразное паломничество от Ватиканской базилики до Площади Испании, чтобы собрать и принести всю любовь и преданность верных Непорочной Матери Христовой.

Источник: Vatican News