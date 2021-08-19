III Встреча молодёжи РКЦВО. Дайджест третьего дня (+ ФОТО)

Рассказывает участник событий и наш внештатный корреспондент Илья Астапов:

Наступил третий день Встречи российской католической молодежи византийского обряда, которая проходит в Санкт-Петербурге.

Днём ранее наша программа была более информационной и представляла собой экскурс к истокам возникновения греко-католичества в Петербурге. Молодежь знакомилась с представителями русского католичества ХХ века.

А сегодня юноши и девушки посвятили половину дня тишине и общению с Богом.

После Литургии отец Александр Бургос и отец Иоанн Лега провели короткие духовные конференции, целью которых было помочь ребятам провести некоторое время в молитвенном сосредоточении. Маленькие «духовные упражнения» завершились чтением молитв Богородичного правила.

После обеда и прогулки по Петербургу все собрались вновь — для совместного участия в богослужении Всенощного бдения, которым мы начинаем празднование Преображения Господня.

Вечер среды завершился ещё одной прогулкой, на этот раз водной. Мы отправились на катере в мини-путешествие по Неве, чтобы посмотреть на разведение знаменитых питерских мостов.