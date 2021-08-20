III Встреча молодёжи РКЦВО. Дайджест четвёртого дня (+ ФОТО)

Предлагаем вниманию читателей свежий рассказ нашего внештатного корреспондента Ильи Астапова о четвертом дне Всероссийской встречи католической молодежи византийского обряда, которая проходит в Санкт-Петербурге:

— Не смотря на усталость после ночной прогулки по Неве накануне, новый день начался с Божественной Литургии в честь Преображения Господнего.

После праздничного богослужения молодежь продолжила читать небольшие доклады о священниках и мирянах, которые стояли у истоков формирования поместной Церкви, а также греко-католической общины и прихода в Петербурге.

В частности один из докладов был посвящён примеру жизни и служения иеромонаха Потапия Емельянова, процесс беатификации которого, как мы очень надеемся, будет возобновлен.

Главное событие четвертого дня — презентация официального литургического календаря Российской Католической Церкви византийского обряда. Отец Александр Бургос представил молодёжи этот календарь, который представляет собой плод десятилетней работы папской комиссии Pro Russia, и который был утверждён Апостольским престолом. Священник объяснил значение и важность нового календаря, так как он является фундаментом для последующего его развития. Отец Александр подчеркнул, что именно самой нашей молодёжи предстоит взять в свои руки работу над формированием нового календаря, куда могли бы быть включены те блаженные и святые, которых в нём ещё нет, не смотря на их прославление Церковью.

После обеда, разделившись на группы, молодые люди посетили Эрмитаж и Русский музей. Каждый день для участников встречи является возможностью духовного и культурного формирования.

Приятным завершением дня стала атмосфера веселого вечера с песнями, который очень хорошо показал тот дух дружбы и единства, который возник между молодыми людьми.