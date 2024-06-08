Иезуит играет об иезуитах. На концерте в Новосибирске прозвучала музыка из известного кинофильма

Когда отец Себастьян Прието Силва, SJ, исполнял на своей флейте два произведения Энио Морриконе — «Братья» и «Гобой Габриэля» из фильма «Ми́ссия» — новосибирские любители музыки смогли на несколько минут погрузиться в джунгли Бразилии, где происходило действие знаменитого фильма. Отец Себастьян сам родом из Южной Америки — Чили, и благодаря этому смог с большим мастерством сыграть эти произведения, сочиненные Морриконе по мотивам музыки индейцев-гуарани.

Отец Себастьян прилетел в Новосибирск из Санкт-Петербурга, где он служит духовником и преподавателем Католической высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов», чтобы выступить 6 июня в Кафедральном соборе Преображения Господня на очередном концерте, организованном Культурным центром «Иниго». В концерте кроме отца-иезуита выступали также оперная певица Олеся Журавкина (меццо-сопрано) и органист, профессор Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки Наталья Багинская. Отец Себастьян является выпускником Папского Грегорианского Университета в Риме и специалистом по библейскому богословию. Также он закончил Государственную консерваторию в Фросиноне (Италия). Эти три музыканта уже несколько лет выступают вместе — с тех самых пор, как отец Себастьян был назначен куратором ноовсибирской Просеминарии.

На этот раз концерт духовной музыки был посвящен 225-летию рождения Пушкина. Несмотря на то, что Александр Сергеевич называл христианство «величайшим духовным переворотом нашей планеты», его жизнь не всегда отвечала евангельским принципам. И бывало, что как многие писатели, художники и артисты, он блуждал во тьме в поисках истины. Но все-таки после ранения, полученного на дуэли с Дантесом, он исповедался и причастился. «Хочу умереть христианином…» — сказал Александр Пушкин перед смертью, запретив друзьям мстить за себя.

В перерывах между музыкальными номерами были прочитанные стихи Пушкина на религиозную тематику, которые, может быть, не так хорошо известны, как другие его знаменитые творения. Одно из этих стихотворений называется «Молитва»:



Отцы пустынники и жены непорочны,

Чтоб сердцем возлетать во области заочны,

Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв

Сложили множество божественных молитв;

Но ни одна из них меня не умиляет,

Как та, которую священник повторяет

Во дни печальные Великого поста;

Всех чаще мне она приходит на уста

И падшего крепит неведомою силой:

Владыко дней моих! дух праздности унылой,

Любоначалия, змеи сокрытой сей,

И празднословия не дай душе моей.

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,

Да брат мой от меня не примет осужденья,

И дух смирения, терпения, любви

И целомудрия мне в сердце оживи.



Во время концерта артисты исполнили «Богородице Дево, радуйся» С. Рахманинова, «Молитву» М. Мусоргского, «Ave Maria» А. Мозелерa и В. Вавилова, «Размышление» Ж. Массне, а также произведения Чайковского, Баха, Букстехуда, Губера и Форе.

В заключение концерта прозвучала Panis Angelicus («Хлеб Ангелов») — предпоследняя строфа из гимна «Sacris Solemnis», написанного святым Фомой Аквинским для Праздника Тела и Крови Христовых, который недавно (2 июня) отмечался в Католической Церкви. На русском языке этот гимн звучит так:



Станет хлебом для человечества;

Хлеб Небесный исполнит

Всё, что сказано раньше;

О, чудо!

Телом Господа будут питаться

все бедные, покорные и смиренные.



Ты, Господи, Троица

в одном, мы молим;

Ты, что приходишь,

Когда мы поклоняемся Тебе.

По путям Твоим,

веди нас туда, куда мы идём,

К свету, в котором Ты пребываешь.

Аминь.



В завершение стоит сказать несколько слов о музыке Энио Морриконе к фильму «Ми́ссия». За саундтрек к этой картине композитор был номинирован на премию «Оскар» в разделе «лучшая оригинальная музыка», но не получил самой награды и справедливо обижался до конца своей жизни на Американскую киноакадемию. Сам фильм, снятый Роланом Жоффе в 1986 году, завоевал «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, премию «Оскар» и «Золотой глобус». Главные роли исполнили Роберт Де Ниро, Джереми Айронс, Рэй Макэнэлли и Лиам Нисон. «Гобой Габриэля» — эта музыкальная тема звучит, когда главный герой, иезуит о. Габриэль, подходит к водопаду и начинает играть на своем гобое, стремясь подружиться своей музыкой с местными жителями, чтобы начать миссионерскую работу в Новом Свете. Индейцы-гуарани, которые преследовали его на расстоянии, впервые приближаются к Габриэлю, озадаченные звуками неизвестного инструмента. Это знаменует начало отношений между отцом Габриэлем и аборигенами. Именно поэтому было столь трогательно, когда ту же тему на своей флейте сыграл другой иезуит из Латинской Америки и этим способом подружился с жителями Сибири.



Брат Дамиан Войцеховски, SJ