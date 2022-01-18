Священник из Общества Иисуса стал настоятелем в Новокузнецке

13 января 2022 г. священник Кшиштоф Корольчук SJ стал настоятелем прихода в Новокузнецке, городе с полумиллионным населением, считающимся южной столицей Кузбасса (официальная столица Кемеровской области — г. Кемерово).

Как пишет jesuit.ru, отец Кшиштоф охотно взялся за эту задачу сразу после подписания соответствующего договора между провинциалом Общества Иисуса отцом Збигневом Лечковским SJ и Владыкой Иосифом Вертом, Ординарием Преображенской епархии в Новосибирске.

Представил новоназначенного настоятеля общине прихода генеральный викарий Преображенской епархии отец Андрей Ферко.

«Сибирская католическая газета» присоединяется к добрым пожеланиям новому настоятелю, единственному католическому священнику в этом сибирском городе.