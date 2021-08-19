Художница из Нур-Султана представила портрет св. Иоанна Павла II к юбилею его визита в Казахстан

В Нур-Султане, в Общественной полонийной библиотеке («Publiczna Biblioteka Polonijna») состоялось открытие персональной выставки художницы Марианны Поляковской, передает Католическая информационная служба Казахстана со ссылкой на ОО «Polska Jedność».

Персональная выставка «Гармония чувств», организованная ОО «Polska Jedność» и Общественной полонийной библиотекой, стала первой для Марианны Поляковской. Рассказывая о своих картинах, художница подчеркнула, что не случайно работой, открывающей выставку, стал именно рисунок танцующей пары в польских народных костюмах. Всего на выставке представлено 16 произведений. Среди них — работы, посвященные родному городу автора – столице Казахстана Нур-Султану, а также прекрасному курортному месту Бурабай, что в Акмолинской области.

Пожалуй, ключевым произведением выставки можно назвать портрет святого Иоанна Павла II, изображенного на фоне столичного кафедрального собора.

«Презентацию этой работы мы считаем весьма символичной, так как в этом году исполнится 20 лет визиту Папы Римского Иоанна Павла II в Астану. Понтифик находился в нашем городе 23-25 сентября 2001 года по приглашению Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы Нурсултана Назарбаева. Это событие, к слову, считается одним из главных в истории развития отношений между Казахстаном и Ватиканом. В Святой Мессе, отслуженной Иоанном Павлом II у Монумента защитникам Отечества, приняли участие более 35 тысяч человек. Многие до сих пор помнят этот день. Мы надеемся, что эта картина будет интересна не только верующим, свидетелям и участникам того богослужения, но и всем, кто интересуется феноменом единственного поляка, ставшего Папой Римским», — отметил директор Общественной полонийной библиотеки Ринат Дусумов.