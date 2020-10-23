Христианские лидеры США приняли участие в экуменической молитве о мире в Нагорном Карабахе

Лидеры различных христианских конфессий США вознесли экуменическую молитву «о мире и справедливости в Армении, Арцахе и всем мире», в армянском соборе св. Вартана в Нью-Йорке 21 октября, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на OrthoChristian.

По приглашению главы Восточно-Американской епархии Армянской Апостольской Церкви епископа Даниэла Финдикяна в экуменической службе участвовали: католический архиепископ Нью-Йорка кардинал Тимоти Долан, глава Американской архиепископии Константинопольского патриархата архиепископ Элпидофор, епископ Восточно-Американский Ириней (Сербская Православная Церковь) епископ Коптской Церкви Давид, клирики Маронитской, Эфиопской, Епископальной и армянской евангелической Церквей.

«Бессмысленная война, идущая на Кавказе, несет угрозу для всего мира, – заявил, открывая встречу, епископ Даниэл Финдикян. – Мы собрались вместе, сердце к сердцу, братья и сестры во Христе, чтобы обновить нашу веру в Единственного, кто может принести истинный мир и справедливость в наш мир».

Затем все собравшиеся прочитали вместе молитву “Отче наш”. Сербский епископ Ириней прочитал отрывок из Книги пророка Исайи, а представители других церквей – отрывки из Нового Завета.

Выступая перед собравшимися, архиепископ Элпидофор назвал происходящее на Кавказе попыткой «стереть христианство в этой части мира». «Греческий и армянский народы связаны многовековой общей историей и верой во Христа, – подчеркнул он. – Вместе мы переживали трагедии, но вместе же мы и поднялись из мира несправедливости, сохраняя наши культуры, языки и священные традиции».

Также все участники прочитали молитву армянского святого Григора Нарекаци, жившего во второй половине Х – начале XI века. Святой Григор почитается как Армянской Апостольской, так и Римско-Католической Церковью. В 2015 году Папа Франциск провозгласил его Учителем Церкви.



Фото — Альбин Лор-Джонс (St. Vartan Armenian Cathedral):