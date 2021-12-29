Христиане Турции отметили Рождество

Христиане Турции отметили Рождество Христово, передает ТАСС со ссылкой на газету Sabah.

Константинопольский Патриархат проводил богослужения в древнем соборе Святого Георгия в Стамбуле. Рождественскую службу возглавил митрополит Эммануил, так как Патриарх Варфоломей находится в карантине из-за заражения коронавирусом.

Рождественская служба также проходила в католическом соборе Святого Антония в южной турецкой провинции Мерсин.

Церемонию в православной церкви города Искендерун посетил мэр Фатих Тосьялы и другие представители местных властей.

После богослужения в православном храме в Антакье в его дворе был устроен фейерверк и верующим раздали корзины с подарками, подготовленные муниципалитетом южной провинции Хатай. Глава Фонда православной церкви Антакьи Фатих Хуригил выразил пожелание, чтобы «Рождество принесло мир, спокойствие и счастье всему миру».

В Турции проживает христианская община православных, католиков и протестантов, чьи корни уходят в эпоху, предшествовавшую многовековому правлению османов. Также считается, что именно на территории современной Турции родился святой Николай Чудотворец, который является прообразом Санта-Клауса. Церковь, возведенная после смерти Николая Чудотворца в его честь, находится в городе Демре на юге Турции.