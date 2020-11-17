Христиане Пакистана: карикатуры на пророка и оскорбления религиозных символов сеют ненависть в мире

Католический архиепископ в Пакистане выступил с резким осуждением карикатур на пророка и напомнил, что насмешки над верой и осквернения религиозных символов и святынь сеют ненависть в мире, сообщает агентство Fides.

«Распространение карикатур на пророка Мухаммеда, великого пророка ислама, создает расколы между народами, странами и религиями и подрывает мир во всем мире, – говорит кардинал Джозеф Куттс, архиепископ Карачский, в своем послании в связи с международным кризисом после перепечатки карикатур на пророка Мухаммеда журналом «Charlie Hebdo» во Франции. – Мы выражаем скорбь и печаль в связи с очередной публикацией грязных карикатур парижским журналом. Эти оскорбительные действия противоречат свободе слова, поскольку они оскорбляют чувства не только мусульман, но и людей других религий». По словам кардинала, христиане Пакистана выражают свою солидарность с мусульманами Пакистана и всего мира, взывают к уважению ко всем религиям, их святыням и символам, и решительно осуждают любой террористический акт, совершаемый во имя религии.

Священник Салех Диего, генеральный викарий архиепархии Карачи и директор Епископальной комиссии по справедливости и миру, соглашается с кардиналом и просит французские власти срочно «вмешаться и пресечь действия, подрывающие единство и мир между людьми разных религий».

«Это печальное событие для нас, – подтверждает архиепископ Себастьян Фрэнсис Шоу, глава католической общины Лахора. – Мы едины с нашими братьями-мусульманами и с жертвами терроризма в Европе. Мы обращаемся к Европейскому Союзу и Организации Объединенных Наций с просьбой разработать законы, согласно которым ни одной стране более не дозволяется бесчестить Пророка или Священные Книги той или иной религии. Такие действия сеют ненависть среди человечества, подрывают основы любви, братства и единства людей разных религий и разжигают фанатизм и терроризм, а потому их невозможно оправдать».

«Мы сожалеем о поступке президента Франции Эммануэля Макрона, который оправдывает переиздание оскорбительной карикатуры на пророка Мухаммеда, – вторит ему монах-капуцин отец Абид Хабиб из Лахора. – Мы предлагаем нашим братьям и сестрам-мусульманам в Европе не отвечать насилием на подобные низкие оскорбления, а делать только то, что идет на пользу всем нам. Важно вести диалог и стремиться к искоренению исламофобии через взаимопонимание».

В заключение он подчеркивает, что христиане Пакистана по всей стране осуждают любые кощунственные и богохульные действия против религий, подрывающие мир во всем мире и дух взаимопонимания, уважения и братства между народами, и раздувающие огонь террористического насилия.



Источник: Седмица.ру