Христиане массово эмигрируют из Ливана

Христиане массово бегут из Ливана. Каждый ливанский христианин каждую неделю теряет как минимум одного-двух друзей, заявил священник Яд Хлук, настоятель Маронитского собора в Бейруте, в интервью Vatican News.

По словам священника, ситуация драматическая. Не только молодые люди, но и люди старшего возраста — старше 50 лет не видят будущего в Ливане и выбирают новую жизнь в другой стране.

Хлук подчеркнул, что приезд Папы Римского в Ливан в этом контексте будет очень важным. Ливанским христианам нужна надежда, и они рассчитывают на скорый визит понтифика.

«Сейчас, несмотря на все происходящее, по мере углубления экономического кризиса христиане находятся в отчаянии. Но надежда остается, есть люди, которые, несмотря ни на что, не хотят покидать страну (…). Однако экономический и политический кризис углубляется. Папа обратился к этой теме, сказав, что Ливану грозит серьезная опасность», — сказал священник.

По его словам, Ливан может потерять всю христианскую «мозаику» — большое количество различных христианских общин: сиро-яковитских, православных, греко-католических, латинских и других, что грозит Ливану утратой своего уникального характера.

«Вот почему мы с нетерпением ждем визита Папы. Мы надеемся, что он придаст нам сил, воодушевит нас остаться здесь и продолжить нашу миссию. И это несмотря на сложности сложившейся ситуации», — сказал настоятель Бейрутского собора.

Источник: Седмица