Халдейский Патриарх: пандемия — это не «кара Божья»

Патриарх Халдейской Католической Церкви в Ираке Луис Рафаэль Сакко считает, что пандемию не следует считать карой Божьей, ибо человечество само навлекло на себя эту напасть своим конфликтом с природой, потребительством, сребролюбием и войнами.

«Пандемия COVID-19, вызвавшая тяжкую волну боли и страха во всей человеческой семье, не следует считать карой Божьей. Это закономерный результат неправильного отношения человечества к окружающей среде и жизни, его потребительства, отчаянной борьбы за деньги, наращивания смертоносных вооружений и все новых и новых войн», – заявил кардинал Луис Рафаэль Сакко, Патриарх Вавилона Халдейского.

Заявление предстоятеля Халдейской Католической Церкви прозвучало 31 мая в проповеди в ходе литургического празднования в храме Святого Павла в районе Аль-Заафрания в Багдаде по случаю завершения молитвенного марафона, провозглашенного Папой Франциском в мае ради избавления человечества от пандемии.

«Перед лицом чрезвычайной ситуации в связи с пандемией, – подчеркнул Патриарх, – повинные в грехах должны изменить свое мировосприятие, смириться и взять на себя всю полноту ответственности за будущее человечества и защиту окружающей среды. Истинно верующие знают, что Господь любит каждого из нас и желает нашего спасения, а потому отвергают мысль о том, что зло и боль посылаются нас в качестве «кары Божьей». Даже во время пандемии нам, верующим, надлежит всей душой уповать на Господа, Отца нашего, и сострадать нашим братьям и сестрам, борющимся с инфекцией». Сам же Господь, по словам патриарха, «хочет, чтобы мы всегда чувствовали его любящую близость, даже в часы страданий, дабы мы все больше и больше тянулись к нему всем сердцем».

В заключение Патриарх призвал единоверцев вверить себя заступничеству Пресвятой Богоматери, «любящей нас и являющей нам надежду в час испытаний».



Источники: Седмица / Agenzia Fides