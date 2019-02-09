Гуаидо вслед за Мадуро обратился за помощью к Папе Франциску

Спикер венесуэльского парламента Хуан Гуаидо, объявивший себя президентом страны, вслед за законным главой государства Николасом Мадуро обратился за посредничеством в урегулировании конфликта к Папе Римскому Франциску.

«Я призываю всех (людей), кто может помочь нам, таких, как папа Римский и остальная часть дипломатии, внести вклад в прекращение узурпации, создание переходного правительства и проведение как можно скорее действительно свободных выборов в Венесуэле. Я был бы рад принять папу в нашей стране, очень католической и верующей, с большой религиозной традицией», — заявил Гуаидо в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24.

В понедельник в интервью тому же новостному телеканалу президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что направил Папе Франциску письмо с просьбой оказать содействие в «облегчении диалога» в этой стране.

Как заявили в четверг журналистам в службе печати Святейшего Престола, Папа Франциск оставляет за собой возможность проверить, существуют ли условия для посредничества Ватикана по разрешению кризиса в Венесуэле.

Во вторник в ходе традиционной беседы с журналистами в самолете во время возвращения из апостольской поездки в ОАЭ Папа Франциск заявил, что посредничество Св. Престола в Венесуэле возможно лишь в том случае, если об этом попросят обе стороны.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства.

США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции.

С другой стороны Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

Источник РИА Новости в Брюсселе в понедельник сообщил, что Италия заблокировала заявление Евросоюза о признании Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы.