Ватикан готов стать посредником в Венесуэле, если об этом попросят обе стороны

Ватикан готов предложить свое посредничество в урегулировании венесуэльского кризиса, только если об этом попросят обе стороны. Об этом заявил во вторник Папа Римский Франциск в ходе традиционной пресс-конференции на борту самолета по дороге из Абу-Даби в Рим, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Отвечая на вопрос журналистов о письме президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Папа признался, что еще не читал его. «Посмотрим, что можно сделать», — сказал он. Папа Франциск не исключает посредничество Святейшего Престола в качестве последней меры, когда «все другие уже использованы». «И это возможно, только если об этом попросят обе стороны. Это обязательное условие», — указал глава Римско-Католической Церкви.

Папа Франциск вспомнил о посреднических усилиях одного из своих предшественников на папском престоле — Иоанна Павла II — во время переговоров между Аргентиной и Чили, «когда удалось избежать войны». «Но это делается маленькими шажками, последний из которых — посредничество. Маленькие шажки служат облегчению диалога — так действует дипломатия», — добавил Святейший Отец.

Вчера стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к Папе Римскому за помощью в разрешении конфликта в его стране. Самопровозглашенный временный исполняющий обязанности президента Хуан Гуайдо в интервью итальянским СМИ также выражал надежду на поддержку Св. Престола.

Ранее Папа Франциск говорил, что стоит на стороне всего венесуэльского народа, и не берется советовать, к «каким странам прислушиваться».