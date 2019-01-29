Папа Римский заявил, что опасается кровопролития и поддерживает весь народ Венесуэлы

Папа Франциск опасается кровопролития в Венесуэле и поддерживает весь народ страны, но не берет на себя ответственность советовать, к кому прислушиваться. Об этом глава Римско-Католической Церкви заявил на борту самолета по дороге из Панамы.

«Я тяжело переживаю то, что происходит в Венесуэле, и опасаюсь кровопролития. Я поддерживаю весь венесуэльский народ, но, если я начну говорить «слушайте эти страны или эти», я возьму на себя роль, которой не знаю. Это было бы неосмотрительно с моей стороны, и я мог бы только навредить», — приводит в понедельник его слова агентство ANSA.

«Прошу тех, кто могут помочь, решить проблему, и, если помощь нужна, прошу [венесуэльцев] собраться вместе и попросить о помощи», — продолжил понтифик.

Ранее венесуэльские епископы выступили против Николаса Мадуро, назвав его второй президентский срок нелегитимным. Эту позицию своих братьев Папа Франциск комментировать не стал.

При этом он подчеркнул, что не стремится занять «равноудаленную» от обоих кандидатов позицию, а призывает к поиску «справедливого и мирного решения».

По мнению некоторых наблюдателей, аккуратность Папы в выражениях связана с тем, что не вся Латинская Америка однозначно приняла чью-то сторону во внутривенесуэльском конфликте, а значит, четкое позиционирование Ваткана может спровоцировать дополнительные сложности в регионе.



По материалам ТАСС и REGNUM