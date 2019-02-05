Мадуро обратился с просьбой о помощи к Папе Франциску

Николас Мадуро обратился к Папе Римскому с просьбой оказать содействие в «облегчении диалога» в Венесуэле, об этом сам президент сообщил в интервью итальянскому новостному телеканалу Sky TG24.

«Я направил Папе Франциску письмо и надеюсь, что оно находится на пути в Рим или уже прибыло в Ватикан. В нем я говорю, что придерживаюсь веры в Христа», — приводит телеканал слова Мадуро.

«В связи с этим я попросил Святейшего Отца о помощи в процессе облегчения и расширения диалога», — подчеркнул венесуэльский президент.

По словам Мадуро, он надеется на положительный ответ Папы Римского на фоне политического кризиса, охватившего эту латиноамериканскую республику.

О послании венесуэльского лидера, ухода которого добивается местная оппозиция и страны Запада, рассказал также госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, сопровождавший Папу в его поездке в ОАЭ.

Ранее в понедельник ряд стран ЕС объявили о решении признать оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.