Грузия: Патриарх призвал к единству в молитве о мире в стране

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в минувшую пятницу выступил с заявлением, в котором призвал грузин объединиться в молитве, чтобы защитить мир в стране, а также суверенитет и государственность Грузии, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на Civil Georgia.

В письме подчеркивается, что взаимная ненависть не поможет стране достичь национальных целей. Говоря о европейском пути Грузии, Патриарх оценивает его как основанный на христианских и традиционных ценностях. «Грузия является неотъемлемой частью европейской цивилизации, и наш долг — содействовать укреплению и развитию национального государства европейского типа, основанного на нашем многовековом христианском духовном и культурном наследии и традиционных ценностях», — говорится в послании Патриарха.

Патриарх отмечает, что последние события «явно показывают, что каждому из нас необходимо заботиться о мире. Каждый человек — большой или малый — должен отделить себя от насилия и осознать, что в наше непростое время резкое напряжение ситуации представляет реальную угрозу главному завоеванию страны — государственности и суверенитету!».

Патриарх заявляет, что «во избежание неконтролируемых процессов наиболее важно добиться конструктивного диалога». Патриарх подчеркивает, что «ни одну национальную задачу мы не можем решить взаимной ненавистью, злобой, ожесточением… и нанесем только вред себе и государству».

«Я всю жизнь молился за Грузию. Даже сегодня я буду постоянно просить Господа дать нам мудрое и нежное сердце. Нас всех объединяет любовь к Родине; Поэтому я обращаюсь к вам: ради процветания Грузии, давайте объединимся в молитве, чтобы с Божьей помощью и внутренним миром мы могли сделать правильные шаги», — сказал Патриарх.